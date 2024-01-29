Курс доллара продолжает расти на торгах 29 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,90 тенге, поднявшись еще на 0,20 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 62,60 тенге (+0,16).

Нацбанк установил курс евро в 487,7 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,93-5,03 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 29 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,35%, до 83,24 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,33%, до 78,27 долларов за баррель.