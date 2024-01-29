Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара продолжает расти на торгах 29 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,90 тенге, поднявшись еще на 0,20 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 62,60 тенге (+0,16).

Нацбанк установил курс евро в 487,7 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,93-5,03 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 29 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,35%, до 83,24 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,33%, до 78,27 долларов за баррель.

Читайте также

Как накопить на высшее образование детей
Как накопить на высшее образование детей
Казахстан IPO компания банк проблема приложение
Участники народного IPO в Казахстане обрушили банковское приложение для инвестиций
Air Astana, IPO, Самрук-Казына
Самрук-Казына в рамках IPO планирует снизить свою долю в Air Astana до 41 процента
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Когда у первоклассников дополнительные зимние каникулы
Сколько дней отдохнут казахстанские первоклассники на дополнительных зимних каникулах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: