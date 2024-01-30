Советы по разумной и неразумной экономии

Экономия у многих граждан ассоциируется со значительным ограничением в потреблении и покупкой дешевых товаров. Однако точки зрения финансовой грамотности приобретать дешевое — вовсе не значит экономить. Эксперты поделились с Zakon.kz советами по разумной и не разумной экономии.

Финансовая грамотность не предполагает стремление к существенному сокращению потребления и серьезным ограничениям, говорят эксперты. Экономия бюджета в данном случае также не означает поиск самых дешевых вариантов для покупок, скорее это осмысленное распределение средств для достижения оптимального баланса между качеством и стоимостью.

Аргументы против экономии бюджета

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова поясняет, что финансовая грамотность не равно экономия.

"Экономия не есть решение вопроса. Я в целом против этого понятия, потому что экономия на самом деле бич общества. Так как в итоге, она ни к чему не приводит. Когда человек осознает, что у него не хватает ни на что денег, у него и так тяжелое состояние и еще приходится экономить. Это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому предпочтительнее говорить про оптимизацию, это несколько другое понимание экономии". Акжунис Брасилова

Оптимизация не предполагает снижения качества жизни несмотря на то, что она также включает сокращение расходов, говорит эксперт. Например, не обязательно лишать себя возможности обедать в ресторанах или кафе вместе с семьей. Однако можно сделать такие походы более редкими, например несколько раз в месяц, вместо нескольких раз в неделю. Таким образом, у человека не будет ощущения потери качества жизни, но и давление на бюджет при этом будет значительно меньше.

Разумная и неразумная экономия

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина говорит, что покупку крайне дешевых товаров, которые могут иметь низкое качество и короткий срок службы, можно отнести к неразумной экономии.

"Это может привести к тому, что вынужденные замены или ремонты будут чаще, что в итоге обойдется дороже. Пословица "скупой платит дважды" имеет в виду именно это". Венера Жаналина

Разумная экономия – это умение выбирать оптимальное сочетание цены и качества, поясняет эксперт.

Что можно отнести к разумной экономии?

"Границы разумной экономии могут быть определены исходя из потребностей, приоритетов и возможностей каждого человека. И что немаловажно сейчас для всех людей в мире, разумная экономия может тесно связываться с экологией, особенно если она включает в себя заботу о окружающей среде и устойчивом потреблении". Венера Жаналина

Например, покупка высококачественных и долговечных товаров может снизить необходимость частых замен и ремонтов, что в конечном итоге уменьшает общий объем производства и отходов.

Также, разумная экономия предполагает выбор более качественных товаров, даже если они будут несколько выше по стоимости. Тем не менее, это позволит сократить общий объем потребления, так как товары высокого качества, как правило, имеют более длительный срок службы.

Эксперт добавила, что к разумной экономии также можно отнести покупку товаров с возможностью их вторичного использования или даже участие в программе обмена товаров.

"Также примерами разумной экономии может быть пользование общественным транспортом и такси вместо покупки собственного авто. Если человек 2 раза в день ездит на работу и с работы, ему нецелесообразно покупать и содержать собственную машину". Венера Жаналина

Советы: на чем можно не экономить

По словам Венеры Жаналиной, с точки зрения оптимизации средств, дорогостоящие покупки также могут быть оправданы. В частности, когда речь идет о важных вложениях в будущее, например, в образование, здоровье или профессиональное развитие.

"Если говорить о советах, то я бы отметила, что обучение или курсы, которые способствуют вашему профессиональному или личному развитию, могут быть оправданными дорогостоящими покупками. Это может включать в себя учебные программы, мастер-классы или даже высшее образование". Венера Жаналина

Также, считает эксперт, имеет смысл не экономить на здоровье. В данном случае речь идет не только о медицинских процедурах, но и о покупке качественных продуктов питания.

Совет: приобретение качественных, но дорогостоящих товаров необходимых для работы также может быть разумным. Сюда можно отнести даже путешествия, если они помогают расширить кругозор, или принести иную пользу.

Советы по экономии денег

Акжунис Брасилова подчеркнула, что сэкономить можно лишь ограниченную сумму денег, а заработать гораздо больше, поэтому необходимо концентрироваться не на экономии, а в большей степени на зарабатывании больших денег.

Однако следует помнить, что по мере роста доходов срабатывает так называемый Закон Энгеля, который гласит, что вместе с доходами автоматически вырастают и расходы.

"Поэтому важно контролировать эти процесс, есть простая формула, где доход минус расход равен денежному потоку. И очень часто, фактически у 70% населения он равен нулю". Акжунис Брасилова

Эксперт рекомендует стремиться к росту этой разницы, определить куда "утекают" все деньги, и в соответствии с этим оптимизировать свои траты.

"Можно даже схитрить и при получении денег, например зарплаты, отложить их сразу, и убрать их от себя подальше чтобы не думать о них. Первое время это будет сложно, но со временем вы поймете, что деньги идут к деньгам, и они накапливаются, поэтому здесь очень важно соблюдать эту формулу – доход всегда должен расти, а количество источников дохода увеличиваться". Акжунис Брасилова

Эксперт подвела итог, что с точки зрения психологии экономия также может сыграть против человека. Подавленное состояние человека, который ограничивает себя абсолютно во всем, влечет за собой еще больше проблем. Это может приводить к проблемам со здоровьем, ростом кредитной нагрузки и другим сложностями. И такие случаи встречаются не редко.