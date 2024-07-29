Сезонная экономия: какие товары выгоднее покупать летом

Как сэкономить на крупных покупках летом и какие товары можно купить дешевле в жаркое время года, Zakon.kz рассказали эксперты по личным финансам.

Лето – хорошее время, чтобы сэкономить на покупках, так как многие магазины и онлайн-платформы предлагают сезонные скидки и распродажи.

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина говорит, что товары и услуги, которые традиционно дешевеют летом, включают в себя одежду и обувь, мебель и предметы интерьера, бытовую технику и туристические услуги. Это вызвано тем, что летом многие люди находятся в отпусках и нет стабильного спроса на товары, поясняет эксперт.

"Летняя одежда и обувь в Казахстане обычно предлагается со скидками начиная с середины июня, когда начинаются распродажи летних коллекций. В это же время можно найти значительные скидки на зимнюю одежду прошлогодних коллекций, если они остались с посленовогодних распродаж, обычно в дисконтных центрах. Оценки скидок в этих категориях могут достигать 50-90%". Венера Жаналина

Также часто участвуют в летних распродажах мебель и предметы интерьера, где скидки варьируются в пределах 20-50%. Сезонные скидки на бытовую технику, такую как кондиционеры и вентиляторы, к концу лета достигают 20-30%, уточняет эксперт.

Туристические услуги, особенно путешествия, также становятся дешевле ближе к осени в зависимости от направления. Цены в этот период могут снижаться как минимум на 10%.

"Возможности для экономных покупок в летний период включают акции и распродажи в магазинах и торговых центрах, эксклюзивные летние скидки и промокоды в онлайн-магазинах, а также программы лояльности с кешбэком и бонусами. Использование этих возможностей может значительно снизить расходы". Венера Жаналина

Также стоит обратить внимание на распродажи прошлогодних коллекций одежды и обуви, которые предлагают большие скидки в конце сезона.

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова добавила, что лето – наиболее благоприятный период для покупок зимнего товара.

"В целом стандартно зимой и летом, как правило в феврале и июле, начинаются в большинстве своем скидки. Например, в зимнее время на летние вещи, в летнее время – на зимние вещи. Поэтому можно существенно сэкономить, порой до 50-70% от стоимости товаров". Акжунис Брасилова

В то же время можно сберечь средства, покупая и летние товары. К примеру, если закупать одежду на следующий год на летних распродажах, которые происходят преимущественно ближе к сентябрю. Как правило, в этот период сезонную одежду можно приобрести гораздо дешевле.

Акжунис Брасилова обращает внимание, что часто можно купить товары по более низкой цене на интернет-сайте, чем непосредственно в магазине.

"Сейчас каждая компания старается уменьшить свои расходы. В связи с чем продавцы просят большинство своих клиентов перейти на онлайн-покупки. Это касается не только техники или оборудования, но и одежды". Акжунис Брасилова

Кроме этого, хорошие цены могут предлагать новые магазины, которые только начинают привлекать клиентов. Зачастую такие площадки инициируют различные акции, где можно приобрести товары с большой выгодой.

Какие покупки могут оказаться бесполезными или рискованными

При покупке товаров со скидкой специалисты призывают учитывать и определенные риски. Например, приобретение устаревших моделей бытовой техники может привести к тому, что они быстро станут непригодными для использования из-за отсутствия поддержки производителя, говорит Венера Жаналина. Покупка скоропортящихся продуктов впрок летом также несет высокий риск порчи из-за жары. Проблемой может стать и короткий срок годности.

"При покупке слишком большого количества товаров существует риск того, что они станут устаревшими, когда выйдут новые модели или коллекции". Венера Жаналина

В целом неприятных ситуаций можно избежать, если заранее планировать покупки, составлять список необходимых товаров и более тщательно подходить к их выбору. Полезно будет перед покупкой изучить отзывы и убедиться в качестве товара, рекомендует эксперт.

Акжунис Брасилова отметила, что покупка стройматериалов, авто, или недвижимости в летний сезон может оказаться крайне невыгодной. Так как цены на перечисленные товары в этот период могут расти за счет высокого спроса. Билеты или туры летом также традиционно дороже, чем в другие сезоны. За исключением, пожалуй, горящих путевок.

Как подчеркнули эксперты, пытаясь сэкономить на покупках летом, прежде всего следует принимать во внимание, что приобретаемые вещи могут стать неактуальными, немодными или не самыми ходовыми в следующем сезоне – если для вас это имеет значение. Однако если вы не следуете трендам и не гонитесь за новинками, то такие нюансы никак не будут мешать экономии.