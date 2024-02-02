Курсы валют на выходные дни: 3 и 4 февраля

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 451,28 тенге, поднявшись на 1,64 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро вырос до 491,27 тенге (+5,49). Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,98 тенге (-0,01). Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах поднялся и составил 62,76 тенге (+0,30). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,7-453,3 тенге, евро – по 489,5-492,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Читайте также Курс доллара еще вырос на торгах 2 февраля В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС

Следите за новостями zakon.kz в: