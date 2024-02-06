В Казахстане оптимизировали форму декларации о доходах и имуществе

В Казахстане с 1 января 2024 года сократился перечень информации для отражения в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00), сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты и др.), и информации о приобретении или отчуждении, либо получении безвозмездно имущества, зарегистрированного в Казахстане.

Кроме того, обязанность по отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества возложена только на физических лиц, которые указаны в законе "О противодействии коррупции", в частности:

лиц, занимающих ответственную государственную должность, и их супругов;

лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и их супругов;

должностных лиц и их супругов;

лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругов.

В КГД также сообщили, что в настоящее время вносятся изменения в Декларацию о доходах и имуществе и правила ее составления, после утверждения форма 270.00 будет представлена в информационных системах Комитета государственных доходов.

Вместе с тем, в КГД отметили, что в связи с наступлением срока представления Декларации о доходах и имуществе, можно исполнить обязательство по действующей форме 270.00.

"Важно знать, если в 2024 году представлена действующая форма Декларации о доходах и имуществе со статусом "принята" и "разнесена", то повторно пересдавать декларацию формы 270.00 не нужно", - пояснили в комитете.

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2024 году должны представить все физические лица, представившие Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в период с 2021 по 2023 года.

Срок представления – не позднее 15 сентября 2024 года.

Декларацию о доходах и имуществе можно представить в электронном виду через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения "e-Salyq Azamat", "eGov mobile".