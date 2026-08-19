Кто обязан сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год

До 15 сентября 2026 года определенные категории казахстанцев должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области и рассказали, кто обязан это сделать:

госслужащие и приравненные лица, их супруги;

крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций их супруги;

руководители и учредители юрлиц с долей более 10%;

лица, занимающиеся частной практикой;

получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению; имеющие счета в иностранных банках свыше 1000 МРП;

владельцы цифровых активов;

приобретшие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в том числе за рубежом);

подавшие заявление на предварительные прочие вычеты.

Что указывать в декларации по форме 270.00 за 2025 год: доходы, зарубежные счета, иностранную недвижимость, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях, цифровые активы, задолженности.

Подать можно:

электронно – в Кабинете налогоплательщика, egov.kz, e-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков;

на бумаге – в органы госдоходов, ЦОН или заказным письмом.

Подробно о том, что нужно обязательно задекларировать за 2025 год до 15 сентября 2026 года, Zakon.kz рассказывал здесь.