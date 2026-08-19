Кто обязан сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год
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До 15 сентября 2026 года определенные категории казахстанцев должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год, сообщает Zakon.kz.
Об этом 19 августа напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области и рассказали, кто обязан это сделать:
- госслужащие и приравненные лица, их супруги;
- крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций их супруги;
- руководители и учредители юрлиц с долей более 10%;
- лица, занимающиеся частной практикой;
- получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению; имеющие счета в иностранных банках свыше 1000 МРП;
- владельцы цифровых активов;
- приобретшие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в том числе за рубежом);
- подавшие заявление на предварительные прочие вычеты.
Что указывать в декларации по форме 270.00 за 2025 год: доходы, зарубежные счета, иностранную недвижимость, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях, цифровые активы, задолженности.
Подать можно:
- электронно – в Кабинете налогоплательщика, egov.kz, e-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков;
- на бумаге – в органы госдоходов, ЦОН или заказным письмом.
Подробно о том, что нужно обязательно задекларировать за 2025 год до 15 сентября 2026 года, Zakon.kz рассказывал здесь.
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