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Общество

Кто обязан сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 14:49 Фото: pexels
До 15 сентября 2026 года определенные категории казахстанцев должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа напомнили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области и рассказали, кто обязан это сделать:

  • госслужащие и приравненные лица, их супруги;
  • крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций их супруги;
  • руководители и учредители юрлиц с долей более 10%;
  • лица, занимающиеся частной практикой;
  • получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению; имеющие счета в иностранных банках свыше 1000 МРП;
  • владельцы цифровых активов;
  • приобретшие имущество на сумму свыше 20 000 МРП (в том числе за рубежом);
  • подавшие заявление на предварительные прочие вычеты.

Что указывать в декларации по форме 270.00 за 2025 год: доходы, зарубежные счета, иностранную недвижимость, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях, цифровые активы, задолженности.

Подать можно:

  • электронно – в Кабинете налогоплательщика, egov.kz, e-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков;
  • на бумаге – в органы госдоходов, ЦОН или заказным письмом.

Подробно о том, что нужно обязательно задекларировать за 2025 год до 15 сентября 2026 года, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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