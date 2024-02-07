Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,59 тенге, евро – 487,73 тенге, рубля – 5,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,92 тенге, продажи – 5,02 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,7 тенге, продажи – 455,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 491,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,07 тенге.