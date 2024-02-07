Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 7 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,59 тенге, евро – 487,73 тенге, рубля – 5,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 486 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,92 тенге, продажи – 5,02 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,7 тенге, продажи – 455,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 487,5 тенге, продажи – 491,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,07 тенге. Читайте также Требования к рекламе банковских займов и порядок взаимодействия банков с задолжниками ужесточили в Казахстане В Казахстане обновили правила возврата излишне уплаченных соцотчислений Порядок заключения договора о микрозайме изменили в Казахстане

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