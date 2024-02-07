Аналитик вычислил причину роста цен на продукты в Казахстане

Исходя из полученных данных, следует вывод, что по мясу в Казахстане ситуация ухудшилась, но в то же время имеются улучшения по молоку. Это можно объяснить тем, что на рынке стало выгоднее разводить молочные породы коров и производить молоко, а не мясо.
По данным Бюро нацстатистики
График движения величины КРС демонстрирует, что в 1990 году в Казахстане было 9,8 млн голов крупного рогатого скота, а в 2022 году – 8,5 млн голов, т.е. уменьшение составило 1,3 млн голов, или на 12,5%.
Овец и коз было 36 млн голов в 1990 году, а в 2022 году – 22 млн голов, получается, что поголовье уменьшилось на 14 млн голов, или на 39%. Следующие, немаловажные позиции по мясу, – свиньи и лошади. Свинина, главным образом, используется в производстве колбас, а конина является традиционной национальной пищей в Казахстане.
По данным Бюро нацстатистики
Данные на этом графике позволяют увидеть, что поголовье свиней в Казахстане сократилось за наблюдаемый период с 3,2 млн голов (1990 г.) до 0,7 млн голов (2022 г.). Уменьшение составило 2,5 млн голов, или на 78%. Что касается поголовья лошадей, то в 1990 году оно составляло 1,6 млн голов, а в 2022 году – 3,8 млн голов, т.е. прирост составил 2,2 млн голов, или 137%.
Таким образом, в Казахстане за 30 лет стало меньше говядины, баранины и свинины, а конины и молока стало больше.
Как обстоят дела с производством птицы и яиц в РК?
В 1990 году было 60 млн голов птицы, в 2022 году – 50 млн голов, уменьшение составило 10 млн голов, или 17%.
По данным Бюро нацстатистики
Снижение количества птицы нельзя назвать прогрессивным развитием, однако необходимо эту картину сопоставить с производством яиц.
По данным Бюро нацстатистики
На графике видно, что производство яиц в Казахстане после падения в 90-х годах восстановилось и даже превысило показатели советского периода. В 1990 году было произведено 4,2 трлн яиц, а в 2022 году – уже 5,1 трлн яиц, т.е. почти на 1 трлн яиц было произведено больше (на 20%), что положительно характеризует эту отрасль экономики.
Однако если провести аналогию с мясом и молоком, то получается, что производители птицы предпочитают производить яйца и только во вторую очередь – мясо птицы.
Влияние ВТО или какова цена экспорта
Определенным образом на казахстанский рынок питания влияет торговля продуктами с зарубежными странами. С 2015 года Казахстан является членом ВТО. Вступление в данную организацию открыло как границы Казахстана, так и границы всех стран-членов ВТО для взаимной торговли. Однако участие в ВТО имеет не только положительные стороны.
Торговать без барьеров – это, конечно, хорошо, но защита своих производителей ложится уже на плечи государства. И здесь важно избежать подводных камней в политике протекционизма.
Однако везде есть исключения, и наиболее показателен в этом случае пример торговой войны в 2018 году между Китаем и США, когда президент США Дональд Трамп, нарушая принципы открытости границ ВТО, ввел импортные пошлины на китайские товары на сумму в 200 млрд долларов США. Тогда руководство США посчитало, что товары более эффективных китайских предприятий представляют угрозу для американской экономики в виде вытеснения местных предприятий с американского рынка.
Вместе с тем Казахстан в ходе переговоров о вступлении в ВТО получил право регулировать отдельные сферы экономики, например, запрещать или ограничивать экспорт. К примеру, в апреле 2022 года Минсельхоз РК ввел ограничения на вывоз зерна и муки из страны. После чего вплоть до 15 июня экспорт пшеницы и муки осуществлялся строго в рамках утвержденных объемом квот:
- на пшеницу и меслин – 1 млн тонн;
- на муку пшеничную или пшенично-ржаную – 300 тыс. тонн.
Это было вызвано тем, что казахстанский рынок неплатежеспособен в отличие от зарубежных развитых рынков, поэтому производители Казахстана стремятся реализовывать продукцию в богатые страны.
Развивая тему анализа экспорта и импорта, можно сделать некоторые выводы, в частности, по внешней торговле мясом и мясопродуктами.
По данным Бюро нацстатистики
Эти данные демонстрирует большую разницу между экспортом и импортом мяса и мясопродуктов РК. Ежегодно Казахстаном за наблюдаемый период экспортируется 40-50 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, а импортируется 240-270 тысяч тонн, или в 5-6 раз больше.
Таким образом, из полученных данных следует, что на текущий момент рынок Казахстана себя в полной мере не обеспечивает, поэтому и приходится завозить мясо зарубежных производителей.
По данным Бюро нацстатистики
На этом графике можно увидеть существенное снижение экспорта яиц и нарастание импорта. Скорее всего, это вызвано повышением цен на яйца в Казахстане. И производители находят платежеспособного покупателя на отечественном рынке даже при том, что общая величина производства яиц выросла за последние годы.
Подводя итог анализу, можно сделать в целом неутешительный вывод. В Казахстане за прошедшие 30 лет уменьшилось производство (рассмотренных в статье) сельхозпродуктов. Вследствие уменьшения посевных площадей снижается общая масса не только зерна, но и кормовой базы для скота и птицы. Статистика показывает, что за рассматриваемый период количество социально значимых продуктов питания значительно уменьшилось, а население с 1990 года выросло на 3 млн человек (с 17 млн до 20 млн человек). Но если есть спрос, следовательно, должно соответственно вырасти и предложение, а этого не происходит. Отсюда и наблюдается постоянный рост цен, так как вследствие несоответствия предложения (дефицит) и спроса продавцы могут и будут повышать цены.