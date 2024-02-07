Аналитик вычислил причину роста цен на продукты в Казахстане

Исходя из полученных данных, следует вывод, что по мясу в Казахстане ситуация ухудшилась, но в то же время имеются улучшения по молоку. Это можно объяснить тем, что на рынке стало выгоднее разводить молочные породы коров и производить молоко, а не мясо.

По данным Бюро нацстатистики

График движения величины КРС демонстрирует, что в 1990 году в Казахстане было 9,8 млн голов крупного рогатого скота, а в 2022 году – 8,5 млн голов, т.е. уменьшение составило 1,3 млн голов, или на 12,5%.





Овец и коз было 36 млн голов в 1990 году, а в 2022 году – 22 млн голов, получается, что поголовье уменьшилось на 14 млн голов, или на 39%. Следующие, немаловажные позиции по мясу, – свиньи и лошади. Свинина, главным образом, используется в производстве колбас, а конина является традиционной национальной пищей в Казахстане.

По данным Бюро нацстатистики

Данные на этом графике позволяют увидеть, что поголовье свиней в Казахстане сократилось за наблюдаемый период с 3,2 млн голов (1990 г.) до 0,7 млн голов (2022 г.). Уменьшение составило 2,5 млн голов, или на 78%. Что касается поголовья лошадей, то в 1990 году оно составляло 1,6 млн голов, а в 2022 году – 3,8 млн голов, т.е. прирост составил 2,2 млн голов, или 137%.





Таким образом, в Казахстане за 30 лет стало меньше говядины, баранины и свинины, а конины и молока стало больше.



