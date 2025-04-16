Рост цен на мясо продолжает ускоряться в Казахстане: какие еще продукты питания подорожали в марте

В марте 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10%. Ускорение роста цен было зафиксировано на ряд продуктов, включая мясо и овощи. При этом цены на продукты растут не только в Казахстане, но и в мире. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В марте 2025 года годовая инфляция продолжила ускоряться составив 10%. Ускорение годовых темпов роста цен наблюдается по всем компонентам инфляции, говорится в обзоре по инфляционным ожиданиям Нацбанка РК.

Так, в марте 2025 года годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 7,6% с 6,5% в феврале. Наибольшее ускорение зафиксировано по овощам, маслам и жирам, мясу, фруктам. В то же время наблюдается годовая дезинфляция по безалкогольным и алкогольным напиткам, а по яйцам – годовая дефляция.

"В марте 2025 года месячный рост цен на продовольственные товары ускорился по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,6%. Данное ускорение обусловлено существенным ростом цен в отдельных товарных группах, таких как мясо, овощи, фрукты и сахар. Кроме того, по большинству других продуктов также отмечается значительный рост цен". Национальный банк РК

Месячные темпы роста цен на мясо продолжили ускорение и составили 2,2% (в феврале 2025 года – 2,1%). Отмечается, что удорожание говядины на 3,5% (3,7%) и баранины на 3,4% (2,3%) обусловлено повышением цен сельхозпроизводителей.

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Рост цен на овощи продолжает вносить значительный вклад в месячную продовольственную инфляцию, несмотря на замедление по сравнению с предыдущими месяцами. Цены на овощи в марте выросли на 3% (февраль 2025 года – 5,6%). Наибольший рост зафиксирован по помидорам, белокочанной капусте и свекле.

"Следует отметить, что удорожание овощей в этот период является сезонным, однако в текущем году оно усилилось из-за низкого валового сбора урожая в 2024 году". Национальный банк РК

В обзоре указано, что дополнительное давление на месячную продовольственную инфляцию продолжает оказывать рост цен на фрукты, которые в марте 2025 года подорожали на 3,3%. Из них больше всего подорожали бананы – на 14,5%, апельсины (3,2%) и виноград (3,1%). Также отмечается рост цен на сахар на 3,1%, что связано с высокой долей импорта готового белого сахара из России и укреплением российского рубля.

Внутренние и внешние цены на продукты питания

Индекс продовольственных цен ФАО (показатель международных цен на корзину продаваемых сельскохозяйственных товаров) в марте 2025 года вырос на 0,2% в месячном выражении и на 6,9% в годовом.

Рост был зафиксирован по мировым ценам на растительные масла и мясо, в то время как цены на сахар и зерновые снизились, а цены на молочную продукцию остались неизменны.

"Сравнение внутренних и мировых цен демонстрирует, что цены на зерновые, сахар и мясо значительно превышают мировые уровни, тогда как цены на растительные масла и молочные продукты – ниже". Национальный банк РК

Мировые цены на растительные масла в месячном выражении выросли на 3,7%, в годовом – на 23,9%. Рост был обусловлен повышением цен на все основные виды масел. В частности, цены на пальмовое масло растут второй месяц подряд из-за сезонного снижения производства в Юго-Восточной Азии. Цены на соевое, рапсовое и подсолнечное масла также остаются на повышенном уровне на фоне сокращения поставок и устойчивого импортного спроса. Подчеркивается, что внутренние цены на растительные масла с июля 2024 года, несмотря на рост мировых цен и ослабление курса тенге, формируются ниже мировых уровней.

Цены на мясо в мире ускорились до 0,9% в марте, при этом в годовом выражении рост составил 2,7%. Основной вклад внесло повышение цен на свинину на фоне высокого спроса, а также рост цен на баранину и говядину из-за активного спроса и ограниченного предложения. Дифференциал между внутренними и мировыми ценами продолжает расширяться, что связано с укреплением курса тенге к доллару США (в марте 2025 года) и внутренними факторами – в частности, сокращением предложения и ростом цен производителей.

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