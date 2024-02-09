В Казахстане разработали правила определения стоимости цифровых активов

Комитет государственных доходов МФ РК разработал Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов, сообщает Zakon.kz.

Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных.

Так, стоимость цифровых активов для определения дохода цифрового майнингового пула, лица осуществляющего деятельность по цифровому майнингу, полученного в таких цифровых активах, определяется на дату получения цифровых активов.

Комитет государственных доходов заключает с физическим или юридическим лицом договор оказания услуг на публикацию сведении о стоимости цифровых активов, а также иной информации о цифровых активах.

Комитет на интернет-ресурсе публикует сведения о лицах, заключивших Договор, а также ссылку на интернет-ресурс на котором осуществляется публикация сведении о стоимости цифровых активов, а также иной информации о цифровых активах.

Для определения дохода биржи цифровых активов стоимость полученных цифровых активов, определяется по применяемой стоимости цифровых активов на момент получения дохода.

Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость к определенной иностранной валюте, пересчитываются в национальную валюту РК с применением рыночного курса обмена соответствующей иностранной валюты, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате совершения оборота.

Виды цифровых активов

Лицо, заключившее договор, на принадлежащем ему сайте публикует сведения о стоимости цифровых активов.

Публикации подлежит стоимость цифровых активов Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (Doge), EthereumClassic (ETC), Horrizen (ZEN), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Siacoin (SC), Thronix (TRX), Zcash (ZEC).

Перечень видов цифровых активов, по которым стоимость подлежит публикации, дополняется на основании обращения майнингового пула.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 февраля.