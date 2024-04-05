В Казахстане утвердили перечень цифровых активов и установление их стоимости

Министр финансов приказом от 29 марта 2024 года утвердил Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов, сообщает Zakon.kz.

Для определения стоимости цифровых активов Комитет государственных доходов МФ РК использует информацию, размещенную на интернет-ресурсе CoinMarketCup.

Стоимость цифровых активов определяется комитетом ежедневно в рабочий день, в который CoinMarketCup проводит торги по цифровым активам.

За стоимость цифровых активов берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившихся по итогам суток на CoinMarketCup.

В нерабочие дни применяется стоимость цифровых активов, определенная в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Стоимость цифровых активов в целях определения дохода лица от деятельности по цифровому майнингу, цифрового майнингового пула и биржи цифровых активов определяется на дату получения цифровых активов.

Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость в иностранной валюте, конвертируются в национальную валюту РК с применением курса обмена валюты, определенного Нацбанком РК на дату получения.

Предусматривается, что КГД заключает договор о государственных закупках услуг по представлению доступа к информационному сервису для налогового администрирования с физическим или юридическим лицом, имеющим интернет-ресурс для публикации сведений о стоимости цифровых активов.

На своем официальном интернет-ресурсе (kgd.gov.kz) Комитет госдоходов публикует сведения о лице, заключившим договор и ссылку на его интернет-ресурс.

Лицо, заключившее договор ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, публикует на принадлежащем ему интернет-ресурсе стоимость цифровых активов согласно Перечню.

Перечень видов цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации

Bitcoin (BTC) BitcoinCash (BCH) Dash (DASH) Dogecoin (Doge) EthereumClassic (ETC) Horrizen (ZEN) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Siacoin (SC) Thronix (TRX) Zcash (ZEC).

CoinMarketCup – криптосайт, на котором в режиме реального времени публикуются стоимость цифровых активов, рыночные данные о капитализации цифровых активов и объем реализации цифровых активов.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.