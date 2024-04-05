В Казахстане утвердили перечень цифровых активов и установление их стоимости
Для определения стоимости цифровых активов Комитет государственных доходов МФ РК использует информацию, размещенную на интернет-ресурсе CoinMarketCup.
Стоимость цифровых активов определяется комитетом ежедневно в рабочий день, в который CoinMarketCup проводит торги по цифровым активам.
За стоимость цифровых активов берется средневзвешенная стоимость цифровых активов, сложившихся по итогам суток на CoinMarketCup.
В нерабочие дни применяется стоимость цифровых активов, определенная в рабочий день, предшествующий нерабочему дню.
Стоимость цифровых активов в целях определения дохода лица от деятельности по цифровому майнингу, цифрового майнингового пула и биржи цифровых активов определяется на дату получения цифровых активов.
Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость в иностранной валюте, конвертируются в национальную валюту РК с применением курса обмена валюты, определенного Нацбанком РК на дату получения.
Предусматривается, что КГД заключает договор о государственных закупках услуг по представлению доступа к информационному сервису для налогового администрирования с физическим или юридическим лицом, имеющим интернет-ресурс для публикации сведений о стоимости цифровых активов.
На своем официальном интернет-ресурсе (kgd.gov.kz) Комитет госдоходов публикует сведения о лице, заключившим договор и ссылку на его интернет-ресурс.
Лицо, заключившее договор ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, публикует на принадлежащем ему интернет-ресурсе стоимость цифровых активов согласно Перечню.
Перечень видов цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации
- Bitcoin (BTC)
- BitcoinCash (BCH)
- Dash (DASH)
- Dogecoin (Doge)
- EthereumClassic (ETC)
- Horrizen (ZEN)
- Litecoin (LTC)
- Monero (XMR)
- Siacoin (SC)
- Thronix (TRX)
- Zcash (ZEC).
CoinMarketCup – криптосайт, на котором в режиме реального времени публикуются стоимость цифровых активов, рыночные данные о капитализации цифровых активов и объем реализации цифровых активов.
Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.