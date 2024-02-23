Курсы валют на выходные дни: 24 и 25 февраля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 450,05 тенге, снизившись на 0,41 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 487,45 тенге (-1,72).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,80 тенге (-0,06)
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах также понизился и составил 62,44 тенге (-0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,7-452,5 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,73-4,83 тенге.
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