Курсы валют на выходные дни: 24 и 25 февраля

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 450,05 тенге, снизившись на 0,41 тенге, передает Zakon.kz.

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