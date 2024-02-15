Нацфонд – детям: утверждены правила использования выплат на образование

Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения утверждены Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что получатель целевых накоплений или его законный представитель (в случае ограниченной дееспособности получателя целевых накоплений) самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме целевых накоплений, в том числе через сайт ЕНПФ.

Для этого необходимо авторизоваться на интернет-ресурсе или в мобильном приложении уполномоченного оператора и открыть свой личный кабинет, в котором заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений на оплату образования с указанием номера банковского счета в долларах, суммы выплаты целевых накоплений и цели использования, с удостоверением ЭЦП либо динамической идентификацией.

Использование выплат целевых накоплений допускается на следующие цели:

оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Казахстана, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);

оплату образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);

пополнения образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе;

внесения в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования;

частичного или полного погашения задолженности по образовательному кредиту.

Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату и документов, поданных получателем целевых накоплений или его законным представителем, направляет в ЕНПФ электронное уведомление о зарегистрированном уполномоченным оператором заявлении на выплату.

Затем ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня получения электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит уполномоченному оператору сумму выплаты целевых накоплений, указанную в заявлении на выплату, для последующего зачисления на банковский счет в долларах США получателя целевых накоплений, открытый уполномоченным оператором.

В свою очередь получатель целевых накоплений или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы выплаты целевых накоплений на банковский счет предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие цель, на которую пойдут накопления.

Документами, подтверждающими целевое использование выплат целевых накоплений, являются:

договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений или его законным представителем и организацией образования, расположенной на территории РК, и документ на оплату образовательных услуг;

договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений или его законным представителем и зарубежной организацией образования, а также документ, подтверждающий зачисление получателя целевых накоплений в зарубежную организацию образования (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор и документ составлены на иностранном языке) и документ на оплату образовательных услуг;

договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе;

договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений, зарегистрированный в едином реестре договоров образовательного накопительного страхования;

договор банковского займа на предоставление образовательного кредита под гарантию уполномоченной государством организации.

Уполномоченный оператор в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем целевых накоплений документов осуществляет их проверку и перечисляет выплаты целевых накоплений по их целевому назначению.

При этом указывается, что в случае непредоставления получателем целевых накоплений или его законным представителем в срок документов, указанных выше, сумма выплаты целевых накоплений, находящаяся у уполномоченного оператора, подлежит возврату в ЕНПФ.

В случаях, предусмотренных законом о государственной образовательной накопительной системе, банки-участники и страховые организации-участники по заявлению получателя целевых накоплений, являющегося вкладчиком по договору об образовательном накопительном вкладе или выгодоприобретателем по договору образовательного накопительного страхования, перечисляет уполномоченному оператору на банковский счет в тенге, открытый у уполномоченного оператора, всю сумму или часть суммы выплаты целевых накоплений, раннее зачисленной на вклад по договору об образователем накопительном вкладе или в оплату страховой премии по договору образовательного накопительного страхования.

Возврат выплат целевых накоплений в ЕНПФ осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований.

Материал по теме Нацфонд - детям: утверждены правила формирования и выплат целевых требований и целевых накоплений

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2024 года.

С 1 января 2024 года в Казахстане запущена программы "Национальный фонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Нацфонда РК. Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.