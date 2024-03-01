Нацфонд – детям: как использовать выплаты на улучшение жилищных условий

Министр промышленности и строительства приказом от 26 февраля 2024 года утвердил Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Для использования выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий получатель целевых накоплений либо его законный представитель (в случае недееспособности, ограниченной дееспособности) самостоятельно получает из ЕНПФ информацию о сумме целевых накоплений, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

Для этого нужно авторизоваться на интернет-ресурсе или в мобильном приложении уполномоченного оператора и открыть свой личный кабинет, в котором заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий с указанием номера банковского счета в долларах, суммы выплаты целевых накоплений и цели использования, с удостоверением ЭЦП либо динамической идентификацией.

Использование выплат целевых накоплений на улучшение жилищных условий допускается на цели:

окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища или земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), долевого участия в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении акта о передаче доли в многоквартирном жилом доме в соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве;

внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

пополнения вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления) с целью получения (рефинансирования) ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

При выборе указанной цели допускается пополнение средств вклада в жилищные строительные сбережения получателя целевых накоплений путем уступки действующих вкладов в жилищные строительные сбережения его близких родственников или супруга(-ги).

частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений;

приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

оплаты по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;

строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

При этом наличие в собственности получателя целевых накоплений жилища не является основанием для отказа в получении и использовании выплат целевых накоплений.

Не допускается использование выплат целевых накоплений на приобретение получателем целевых накоплений жилища у супруга(-ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга получателя целевых накоплений.

При этом использование выплат целевых накоплений по обязательствам ипотечного жилищного займа допускается в случае, когда приобретенное (приобретаемое) жилище является собственностью получателя целевых накоплений.

Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату и документов, поданного получателем целевых накоплений или его законным представителем, направляет в ЕНПФ электронное уведомление о зарегистрированном уполномоченным оператором заявлении на выплату.

ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня получения электронного уведомления переводит уполномоченному оператору сумму выплаты целевых накоплений, указанную в заявлении на выплату, для последующего зачисления на банковский счет в долларах США получателя целевых накоплений, открытый уполномоченным оператором.

После чего получатель целевых накоплений или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы на банковский счет предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие цель их использования.

Уполномоченный оператор в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем целевых накоплений документов осуществляет их проверку и перечисляет выплаты целевых накоплений по их назначению.

В случае непредоставления получателем целевых накоплений или его законным представителем документов, подтверждающих цель, в указанный выше срок, сумма выплаты целевых накоплений, находящаяся у уполномоченного оператора, подлежит возврату в ЕНПФ.

При расторжении договора о жилищных строительных сбережениях, уступки прав по договору о жилищных строительных сбережениях, смерти, расторжения договора о долевом участии в жилищном строительстве, уступки права по договору о долевом участии в жилищном строительстве, за исключением случаев наличия решений судов, вступивших в законную силу, сумма целевых накоплений подлежит возврату на счет в ЕНПФ в течение трех рабочих дней с момента появления указанных оснований.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2024 года.

Материал по теме Нацфонд - детям: утверждены правила формирования и выплат целевых требований и целевых накоплений

Ранее мы рассказали, что утверждены правила использования выплат на образование.

С 1 января 2024 года в Казахстане запущена программы "Национальный фонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Нацфонда РК. Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

