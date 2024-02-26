Рынок труда: в каких регионах Казахстана были самые высокие зарплаты в 2023 году

Как изменились заработные платы и в каких сегментах произошло наибольшее повышение в 2023 году, а также где в Казахстане отмечается самый высокий уровень зарплат, в материале Zakon.kz

Рост заработных плат в 2023 году остался на уровне 2022 года, отмечается в обзоре Ernst & Young Kazakhstan. В прошлом году зарплаты приросли на 13%. При этом уровень инфляции был заметно ниже, чем в предыдущем году. В 2024 году прогнозируется некоторое снижение темпов роста зарплат, однако и уровень инфляции может сократиться с 11,8% в прошлом до 6,4% в текущем году.

Фото: Ernst & Young Kazakhstan

В разрезе регионов по размерам заработных плат лидируют западные регионы Казахстана. Наиболее высокий уровень средних зарплат отмечается в Атырауской, Мангистауской, Улытауской областях. Далее за ними следуют города Астана и Алматы.

Фото: Ernst & Young Kazakhstan

Наиболее низкие зарплаты, согласно обзору, в Северо-Казахстанской, Жетысуской областях и в Шымкенте.

Повышение зарплат

Процент роста заработных плат оставался в прошлом году стабильным в сравнении с 2022 годом и остался в диапазоне 10 –12%, за исключением некоторых секторов. Так, самый высокий процент повышения зарплат (50%) произошел в банковском секторе, которое пришлось на сотрудников высшего звена управления.

Самый низкий прирост – всего на 2% отметился в добывающем секторе, и также коснулся управленческого звена.

Примечательно, что помимо повышения зарплат, компании используют различные льготы для сохранения и поддержки сотрудников. В том числе, дополнительное медстрахование, абонементы на занятия спортом, оплату обучения, в том числе и для детей сотрудников, возможность выбора гибкого или гибридного плана работы, программы материальной мотивации и другие.

Фото: Ernst & Young Kazakhstan

Риски ИИ для рынка труда

Помимо этого, в исследовании также отмечается, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) и технологий уже сейчас приводит к устареванию навыков сотрудников. По мнению руководителей компаний опрошенных EY, 49% навыков сотрудников к 2025 году станут неактуальными. При этом 84% сотрудников ожидают, что работодатели предоставят обучение необходимое для актуализации их навыков.

Более половины руководителей высшего звена (56%) не исключают, что их функции могут быть полностью или частично заменены ИИ, но только 20% рядовых сотрудников считают, что их работа может быть автоматизирована или заменена ИИ.