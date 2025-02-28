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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 февраля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 февраля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,49 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 526 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,52 тенге, продажи – 5,72 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 499,3 тенге, продажи – 502,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 520,5 тенге, продажи – 525 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,59 тенге, продажи – 5,73 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 528 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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