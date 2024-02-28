Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нацбанк сделал заявление по обмену банкнот

Нацбанк сделал заявление по обмену банкнот Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) будет обменивать банкноты новой серии "Сакский стиль" бессрочно. Подробно о процесcе Zakon.kz рассказала заместитель начальника Управления анализа и планирования фондов НБК Динара Даутова.

Согласно информации, банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

"При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это один год, но Национальный банк имеет полномочия продлить данный срок. После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще трех лет, а филиалы Национального банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно".Динара Даутова

Материал по теме

В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль"

Обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге выпущены в обращение 25 декабря 2023 года. Уже летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.

Материал по теме

Как выглядит новая 10-тысячная купюра тенге
"В массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определенное время".Динара Даутова

Также она уточнила, что в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.

В заключении отмечено, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

Как выглядят новые банкноты из серии "Сакский стиль", можно посмотреть здесь

Читайте также

криптопирамиды, инвестиции, советы
Обманчивые доходы: как не потерять свои деньги в криптопирамиде
фондовый рынок, США, прогнозы, обзор
К чему может привести бум искусственного интеллекта на фондовом рынке
торги на бирже
Доллар еще подешевел на торгах 27 февраля
Анастасия Московчук
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: