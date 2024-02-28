Нацбанк сделал заявление по обмену банкнот

Национальный банк Казахстана (НБК) будет обменивать банкноты новой серии "Сакский стиль" бессрочно. Подробно о процесcе Zakon.kz рассказала заместитель начальника Управления анализа и планирования фондов НБК Динара Даутова.

Согласно информации, банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.

"При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это один год, но Национальный банк имеет полномочия продлить данный срок. После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще трех лет, а филиалы Национального банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно". Динара Даутова

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Обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге выпущены в обращение 25 декабря 2023 года. Уже летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.

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"В массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определенное время". Динара Даутова

Также она уточнила, что в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.

В заключении отмечено, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

Как выглядят новые банкноты из серии "Сакский стиль", можно посмотреть здесь.