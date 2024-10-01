Инфляция в Казахстане: как изменились цены и тарифы за месяц и год

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%, при этом месячный индекс потребительских цен замедлился и достиг 0,4%, сообщает Zakon.kz.

За месяц цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары – на 0,6%. Индекс цен на продовольственные товары остался без изменений.

Так, по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на отопление центральное повысились на 33%, холодную воду – на 29,4%, водоотведение – на 24%, электроэнергию – на 23,7%, вывоз мусора – на 18,1%, горячую воду – на 17,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 12%.

Вместе с тем оплата за аренду жилья выросла на 12,3%. Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 19,3%, связи – на 15%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,9%, здравоохранения, ритуальные услуги – по 11,6%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,5%, общественного питания – на 9,3%, образования – на 8,7%.

Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,8%, в такси – на 12,2%, городским автобусом – на 11,7%, железнодорожным пассажирским транспортом – на 9,5%.

Новые легковые автомобили отечественной сборки стали дороже на 31,5%, фармацевтическая продукция подорожала на 12%, одежда и обувь – на 10,7%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10%, товары личного пользования – на 7,6%, строительные материалы – на 6,3%.

При этом дрова подорожали на 10,6%, уголь каменный – на 9,8%, сжиженный газ в баллонах – на 9,2%.

Что касается овощей и продуктов, то повышение цен отмечено на помидоры – на 28,2%, огурцы – на 22,5%, минеральную и питьевую воду – на 14,4%, кондитерские изделия – на 13,6%, бананы – на 12,9%, яйца – на 11,8%, прохладительные напитки – на 11,6%, фруктовые и овощные соки – на 10,8%, картофель – на 10,2%. Цена на табачные изделия выросла на 17,4%

Снижение же цен наблюдалось на капусту белокочанную на 26,5%, крупу гречневую – на 22,5%, морковь – на 12,8%, масло подсолнечное – на 12,1%.

Годовая инфляция в сентябре 2024 года составила 8,3%. Цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары – на 7,6%, продовольственные товары – на 5,1%.

Наибольший уровень инфляции, выше среднереспубликанского, сложился в 11 регионах страны, из них наивысший – в Астане – 10,3%, в Мангистауской области – 9,8%, Восточно-Казахстанской – 9,2%.

При этом весомый вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.

Так, за год цены на мясо и мясопродукты повысились на 3,6% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,5 п. п., хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 5,5%, фрукты и овощи – на 3,9% – по 0,4 процентных пункта. Яйца подорожали на 11,8%, безалкогольные напитки – на 8%, молочные продукты стали дороже на 5,3%, чем внесли вклад по 0,2 п. п. в годовую инфляцию.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,6%, а их вклад в инфляцию составил 2 процентных пункта. В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года электроэнергия стала дороже на 23,7% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5 процентных пункта.

Аренда жилья подорожала на 12,3%, вклад составил в 0,4 п. п., отопление центральное стало дороже на 33% – в 0,3 п. п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7,2%), холодная вода (на 29,4%) – по 0,2 процентных пункта.



