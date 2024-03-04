Спор из-за лома: Россия жалуется на Казахстан в Евразийский союз

Казахстан ввел запрет на вывоз отходов и лома черных металлов и слитков черных металлов для переплавки, сообщает Zakon.kz.

В приказе министра промышленности и строительства РК К.Шарлапаева говорится: "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)".

В ответ на это Российская Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) написала жалобу Евразийскую экономическую комиссию.

По данным АЭМП, без казахстанского лома дефицит ресурса в России увеличится до 500 тысяч тонн. Больше всего пострадают металлургические предприятия, которые перерабатывают лом в строительный прокат.

Предполагается, что АЭМП включит все возможные рычаги для "налаживания диалога с властями Казахстана, чтобы те сняли текущие ограничения". Для российских производителей казахстанский металлолом очень важен, поскольку отрасль сегодня несет убытки. Ассоциация российских ломозаготовителей "Руслом.ком" пожаловалась, что в 2022 году из-за административного ограничения цен потребление лома черных металлов, использующегося для выплавки стали, сократилось на 25%, а ломозаготовка - на 32%.

Почему же Казахстан принял решение запретить экспорт лома? Рассказывает экономист Андрей Чеботарев.

Андрей Чеботарев, фото: Facebook

Дело обстоит очень просто. Нам самим очень нужен наш лом, ведь он серьезно снижает себестоимость производства металла внутри страны. Именно нехватка металлолома для отечественных предприятий побудила правительство РК ввести запрет на его вывоз. И это совершенно законное и легитимное действие вызвало неадекватную реакцию российских металлургических предприятий. Но я хотел бы обратить внимание на, скажем так, некоторое лукавство российских коллег. Давайте вспомним события двухлетней давности, когда начались военные действия в Украине. Тогда Россия ввела запрет на экспорт сахара - и у нас моментально случился сахарный кризис. Помните, когда цена сахара взлетела до 900 тенге. Поэтому такие жалобы на защиту своего экспорта не убедительны. Андрей Чеботарев, экономист

Эксперт заявляет, что тогда Россия защитила свою продукцию от вывоза, а сегодня мы защищаем свое сырье. Это обычная экономическая международная практика, которая знаменует только одно: конец мировой глобализации.

Возвращаясь к важности металлолома для нашей металлургии, скажу, что даже, если взять все его запасы в стране, мы не сможем обеспечить даже половину запросов того же Qarmet, который теперь тоже наш! Поэтому я думаю, что экспорт вряд ли будет разрешен. Мы защищаем свой внутренний рынок. Андрей Чеботарев, экономист

Вместе с этим, по данным депутата Сената парламента РК Андрей Лукина, за 2020-2023 год из Казахстана в страны ЕврАзЭС экспортировано 4,7 млн тонн лома и отходов черных металлов, стоимостью 30,4 млрд тенге. Основной объем – 99% закуплен российскими предприятиями.

Вместе с тем в третьи страны реализовано 537,4 тыс. тонн лома и отходов черных металлов стоимостью 56,6 млрд тенге.

В том числе отправлено: в Узбекистан – 204,5 тыс. тонн на 22,6 млрд тенге, в Пакистан – 137,9 тыс. тонн на 9,4 млрд тенге, в Латвию – 17,9 тыс. тонн на 7,1 млрд тенге, в ОАЭ – 83 тыс. тонн на 6,6 млрд тенге, в Азербайджан – 36,6 тыс. тонн на 3,6 млрд тенге, в Германию – 9,1 тыс. тонн на 2,1 млрд тенге, в другие страны 48,4 тыс. тонн на 5,2 млрд тенге.

Добавим, что в Казахстане стремительно растет строительство жилья. Это значит, что растет спрос и на арматуру, при изготовлении которой требуется металлолом. При этом сегодня отечественные изготовители арматуры загружены менее чем на 50%.