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Курс доллара вырос на торгах 4 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,35 тенге, поднявшись на 2,20 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,74 тенге (+0,19).

Нацбанк установил курс евро в 487,47 тенге, рубля – 4,94 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451-456 тенге, евро – по 491-496 тенге, российские рубли – по 4,8-4,95 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 4 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,37%, до 83,86 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,26%, до 80,18 долларов за баррель.


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