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Курс доллара вырос на торгах 11 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,91 тенге, поднявшись на 1,82 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,28 тенге (+0,29).

Нацбанк установил курс евро в 487,32 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,7-451,7 тенге, евро – по 490-494 тенге, российские рубли – по 4,85-4,97 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 11 марта.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, до 81,54 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 0,72%, до 77,45 долларов за баррель.

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