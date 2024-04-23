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Названа самая востребованная и "дорогая" профессия в Казахстане

Самая востребованная и дорогая профессия, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:42 Фото: pixabay
В Казахстане впечатляющий рост наблюдается на водительском рынке, сообщает Zakon.kz.

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы выяснили, что по этой профессии наблюдается впечатляющий рост как в предлагаемых заработных платах, так и в уровне востребованности.

"Согласно последним данным, средняя предлагаемая зарплата водителям в стране в 2023 году выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 249 тыс. тенге в медианном значении и 317 тыс. тенге в среднеарифметическом", – сообщили 23 апреля в компании "HeadHunter Казахстан".

Особенно востребованы водители в Алматы, Астане, Уральске и Костанае, где предлагаемые зарплаты оказались наиболее привлекательными.

Вакансии для водителей такси, наряду с водителями-дальнобойщиками, водителями АТЗ (автотопливозаправщик) и водителями-экспедиторами, стоят во главе списка самых "дорогих" предложений с заработной платой от 500 тыс. до 1 млн 200 тыс. тенге на руки.

Согласно анализу, проведенному по состоянию на апрель 2024 года, спрос на водителей за последний год вырос на 58%, а общее число вакансий в 2023 году составило почти 17 тыс. 

Ранее в Минтруда рассказали, люди с какими специальностями получают зарплату от миллиона тенге. 

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