Какие налоги необходимо уплатить до 11 апреля
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10 апреля 2024 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2023 год, сообщает Zakon.kz.
ИС "Парараф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2024 года необходимо произвести уплату:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
- КПН у источника выплаты с доходов юридического лица – нерезидента;
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год по доходам ФЛ, не облагаемым у источника выплаты;
- налог на сверхприбыль по декларации за 2023 год;
- альтернативный налог на недропользование по декларации за 2023 год;
- налог на транспортные средства по декларации за 2023 год;
- земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
- налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
- единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за период с 1 октября по 31 декабря 2023 года.
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