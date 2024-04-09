Какие налоги необходимо уплатить до 11 апреля

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10 апреля 2024 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Парараф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2024 года необходимо произвести уплату: КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год;

КПН у источника выплаты с доходов юридического лица – нерезидента;

ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год по доходам ФЛ, не облагаемым у источника выплаты;

налог на сверхприбыль по декларации за 2023 год;

альтернативный налог на недропользование по декларации за 2023 год;

налог на транспортные средства по декларации за 2023 год;

земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год;

налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2023 год;

единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Читайте также Прогноз: при каких условиях может ослабнуть курс тенге Доллар слегка подорожал на торгах 9 апреля В "Қазақстан халқына" озвучили, сколько им перевели денег в помощь пострадавшим от паводков

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