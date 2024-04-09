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Какие налоги необходимо уплатить до 11 апреля

Какие налоги необходимо уплатить до 11 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:56 Фото: pexels
10 апреля 2024 года истекает срок уплаты налогов по декларациям за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

ИС "Парараф" напоминает, что не позднее 10 апреля 2024 года необходимо произвести уплату:

  • КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
  • КПН у источника выплаты с доходов юридического лица – нерезидента;
  • ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год по доходам ФЛ, не облагаемым у источника выплаты;
  • налог на сверхприбыль по декларации за 2023 год;
  • альтернативный налог на недропользование по декларации за 2023 год;
  • налог на транспортные средства по декларации за 2023 год;
  • земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
  • налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2023 год;
  • единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников за период с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

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