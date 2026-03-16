Налог на транспорт: как рассчитать и уплатить

В Комитете государственных доходов напомнили, что казахстанцам необходимо уплатить налог на транспортные средства (для физлиц) за 2025 год до 1 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Рассчитать сумму налога можно с помощью:

электронного сервиса "Расчет налога на транспорт" на портале КГД РК;

мобильного приложения "e-Salyq Azamat" в разделе "Калькуляторы".

Для расчета необходимо указать:

год исчисления налога – 2025 год;

количество месяцев фактического владения транспортным средством;

вид транспортного средства;

объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства.

При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года (за 2025 год используется МРП – 3 932 тенге).

Налог на транспортные средства уплачивается по месту жительства физического лица.

Реквизиты для уплаты:

код бюджетной классификации (КБК) – 104402 ;

; код назначения платежа (КНП) – 911 ;

; КНП для пени – 912.

