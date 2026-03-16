Финансы

Налог на транспорт: как рассчитать и уплатить

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 13:54 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов напомнили, что казахстанцам необходимо уплатить налог на транспортные средства (для физлиц) за 2025 год до 1 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Рассчитать сумму налога можно с помощью:

  • электронного сервиса "Расчет налога на транспорт" на портале КГД РК;
  • мобильного приложения "e-Salyq Azamat" в разделе "Калькуляторы".

Для расчета необходимо указать:

  • год исчисления налога – 2025 год;
  • количество месяцев фактического владения транспортным средством;
  • вид транспортного средства;
  • объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства.

При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года (за 2025 год используется МРП – 3 932 тенге).

Налог на транспортные средства уплачивается по месту жительства физического лица.

Реквизиты для уплаты:

  • код бюджетной классификации (КБК) – 104402;
  • код назначения платежа (КНП) – 911;
  • КНП для пени – 912.

Уплата налога физлицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года.

Читайте также
Тенге круто укрепился на торгах 16 марта ко всем валютам
15:42, Сегодня
Тенге круто укрепился на торгах 16 марта ко всем валютам
Как платить налог на транспорт в Казахстане
17:53, 11 января 2024
Как платить налог на транспорт в Казахстане
КГД начал присылать уведомления казахстанцам об уплате налога на транспорт
15:01, 15 марта 2024
КГД начал присылать уведомления казахстанцам об уплате налога на транспорт
Читайте также
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
15:26, Сегодня
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
15:04, Сегодня
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
14:28, Сегодня
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
14:15, Сегодня
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
