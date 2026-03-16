Налог на транспорт: как рассчитать и уплатить
В Комитете государственных доходов напомнили, что казахстанцам необходимо уплатить налог на транспортные средства (для физлиц) за 2025 год до 1 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Рассчитать сумму налога можно с помощью:
- электронного сервиса "Расчет налога на транспорт" на портале КГД РК;
- мобильного приложения "e-Salyq Azamat" в разделе "Калькуляторы".
Для расчета необходимо указать:
- год исчисления налога – 2025 год;
- количество месяцев фактического владения транспортным средством;
- вид транспортного средства;
- объем двигателя.
Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства.
При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года (за 2025 год используется МРП – 3 932 тенге).
Налог на транспортные средства уплачивается по месту жительства физического лица.
Реквизиты для уплаты:
- код бюджетной классификации (КБК) – 104402;
- код назначения платежа (КНП) – 911;
- КНП для пени – 912.
