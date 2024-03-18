Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 марта

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:14 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 марта 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,58 тенге, евро – 488,55 тенге, рубля – 4,88 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 489 тенге, продажи – 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,72 тенге, продажи – 4,87 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449,9 тенге, продажи – 451,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 492,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,85 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 492 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,87 тенге.

Читайте также

фондовый рынок, акции, динамика
Компании представительского списка KASE начали отчитываться о финрезультатах за прошлый год
биткоины, доллары
Цены на популярные криптовалюты в долларах США
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 марта
Лариса Черненко
Казахстан Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: