Как льготные кредиты препятствуют развитию бизнеса, объяснила глава АФК

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова рассказала о кредитовании бизнеса в Казахстане, а также о том, почему субсидирование ставок вознаграждения по кредитам создают сложности для развития экономики и бизнеса, передает Zakon.kz.

По словам Елены Бахмутовой мнение о том, что корпоративное кредитование в Казахстане находится на очень низком уровне, не соответствует реальной статистике. Об этом она рассказала, выступая в панельной сессии на XI CFO Summit.

"В самые лучшие времена, в 2005–2006 год, кредитный портфель от ВВП составлял 25%. Национальный банк уже публикует три года статистику, согласно которой на кредитование бизнеса приходится 16,5 трлн тенге, что составляет 13,8% ВВП. Если мы сравним ситуацию с 2005 годом и уберем то, что потом сформировало пузырь на рынке недвижимости, то в принципе мы находимся в этой же сфере". Елена Бахмутова.

Из 16,5 трлн тенге – 11 трлн тенге составили кредиты банков, и 5,5 трлн профинансировали небанковские организации. Чуть больше 2 трлн тенге, по словам главы АФК это кредиты Банка развития Казахстана и около 500 млрд тенге пришлись на микрофинансовые организации.

"Представьте 50% от кредитного портфеля банковского сектора бизнесу – это льготные кредиты. Деньги на это были сейчас или раньше взяты из бюджета". Елена Бахмутова

Из–за таких дешевых кредитов, бизнесмены не заинтересованы брать кредиты по рыночным ставкам. По словам финансиста, это создает диспропорцию для макроэкономики и вообще для развития экономических институтов и для развития бизнеса.

"Что может сделать государство в части регуляции? Это болезненно, но надо остановиться и прекратить выдавать субсидии на ставку вознаграждения". Елена Бахмутова

В качестве примера она привела сельское хозяйство, которое практически полностью финансируется через институты развития по льготным ставкам. Однако к ожидаемой эффективности льготное кредитование сектора не приводит.

"Поэтому если мы говорим, что государство должно меньше присутствовать как акционер в экономике, оно точно должно быть эффективным регулятором". Елена Бахмутова

Спикер добавила, что бизнес сегодня способен кредитоваться и без ставок субсидирования. Так, если за 8 лет размер кредитования юридических лиц увеличился всего лишь на 15% в абсолютном выражении, то кредитование индивидуальных предпринимателей показало взрывной рост – с 300 млрд тенге до 1,6 трлн тенге.

"Это говорит о том, что у нас люди сами могут развивать свой бизнес и брать кредиты". Елена Бахмутова

Она добавила, что нередко физлица берут и потребкредиты на развитие бизнеса.

"Если посмотреть, что у нас часть населения, официально это 2,2 млн человек из 9,1 млн рабочей силы – это самозанятые. Я уверена, что часть из них берут кредиты на бизнес", – отметила Елена Бахмутова.

Таким образом, полагает финансист, в текущих условиях, говорить банкам куда вкладывать, в какие отрасли не самая лучшая регуляция со стороны государства. Нужно определиться, стоит ли указывать банкам как и кого кредитовать, или дать им возможность определяться исходя из интересов их бизнеса.