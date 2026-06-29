Что можно беспошлинно ввезти в Казахстан, а за что придется платить – важное разъяснение

Сегодня, 29 июня 2026 года, в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области напомнили правила ввоза товаров для личного пользования, сообщает Zakon.kz.

В связи с частыми обращениями казахстанцев по поводу порядка перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ДГД предоставили актуальную информацию о товарах для личного пользования.

"К товарам для личного пользования относятся вещи, которые предназначены для личных, семейных или бытовых нужд и не связаны с предпринимательской деятельностью. При определении назначения товаров таможенные органы обращают внимание на их характер, количество, частоту перемещения через границу и информацию, которую указывает сам гражданин", – разъяснили гражданам.

Отмечается, что товары для личного пользования в зависимости от критериев отнесения и способа провоза таких товаров, перемещаемые физическими лицами через таможенную территорию ЕАЭС, регламентированы решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", а также в соответствии с приказом министра финансов РК от 31 марта 2015 года №250 "Критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования".

"Таким образом, вышеуказанные установленные законодательством нормы свидетельствуют о том, что физические лица беспошлинно могут ввозить товары для личного пользования воздушным видом транспорта стоимостью не более 10 000 евро и весом не более 50 кг, иными видами транспорта и в пешем порядке – стоимостью не более 500 евро и 25 кг. В случае превышения установленных норм требуется уплата таможенных платежей по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм ". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Также физлица могут ввозить беспошлинно товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях и доставляемые перевозчиком, стоимостью не более 200 евро и весом не более 31 кг. В случае превышения установленной нормы требуется уплата в виде совокупного таможенного платежа по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм .

"Иными словами, при ввозе товаров в Казахстан важно соблюдать установленные лимиты по стоимости, весу и количеству, а также быть готовым подтвердить, что товары предназначены именно для личного использования. В противном случае они могут быть признаны товарами для предпринимательской деятельности и оформляться по общим таможенным правилам". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Для оформления товаров для личного пользования используется пассажирская таможенная декларация. Ее регистрация и прием таможенными органами осуществляются бесплатно.

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