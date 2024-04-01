Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,78 тенге, евро – 481,81 тенге, рубля – 4,84 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,1 тенге, продажи – 448,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,85 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,82 тенге.