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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 апреля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 1 апреля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,78 тенге, евро – 481,81 тенге, рубля – 4,84 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,85 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,1 тенге, продажи – 448,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,85 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 449 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 485 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,82 тенге.

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