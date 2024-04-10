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Как казахстанцам зафиксировать лучшую ставку по депозиту

Как казахстанцам зафиксировать лучшую ставку по депозиту, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 14:00 Фото: freepik
Сегодня в Казахстане наблюдается период, который финансисты называют "Золотым временем для вкладчика" – тот случай, когда проценты по банковским вкладам и депозитам опережают процент годовой инфляции.

Высокие ставки по депозитам все мировые банки предлагают нечасто. Это может быть в случаях, когда государство находится на пороге экономического рывка, и ему нужны средства в национальной валюте. Что и происходит сегодня в Казахстане.

Home Credit Bank увеличил ставки по депозитам в апреле этого года, установив на текущий момент одну из самых высоких ставок на рынке. Интерес банка понятный – привлечь как можно больше средств и вложить их в выгодные экономические проекты и банковские продукты для клиентов. А каков интерес клиента, отрывающего депозит? Очень простой – опередить инфляцию и даже получить прибыль. Ведь банковский депозит сегодня – самый простой и понятный способ сбережения и накопления! Тем более что риск потерять деньги здесь нулевой – средства вкладчиков застрахованы государством (Казахстанским фондом гарантирования депозитов).

Поясним на примере. На днях Нацбанк РК опубликовал обновленный прогноз на 2024 финансовый год. Согласно документу, рост ВВП на 2024 и 2025 годы составит 4,5% и 5%, соответственно. Это хороший и сильный показатель. То есть потрясений не предвидится, наоборот, будет рост и приток инвестиций. При этом уровень инфляции в 2024 году составит 8,4% с дальнейшим понижением до 7% к 2025 году.

И вот теперь практичная арифметика. К примеру, если вы сегодня откроете депозит "Простой" в Home Credit Bank в размере 10 млн тенге под 15% годовых. Это лучшая ставка на рынке Казахстана по гибкому депозиту. Через год ваша чистая прибыль составит 6,6% (15% – процент по депозиту, минус 8,4% инфляции). На языке финансистов доходность за вычетом инфляции называется реальной. То есть мало того, что инфляция вам не страшна, вы еще и неплохо заработали. Через год по вкладу вы получите сумму сверх вашего депозита – в размере 1 149 898 тенге. Солидный доход, не так ли?

Здесь важна еще одна деталь. Депозит "Простой" является гибким. То есть вы можете в любую секунду снимать с него деньги (до неснижаемого остатка в 1000 тенге) или пополнять без потери вознаграждения. Все это делается просто, не выходя из дома, в мобильном приложении банка Home Credit Bank.

Важнейшее преимущество депозита "Простой" – то, что проценты по нему начисляются ежедневно. Это значит, что вы не теряете начисленные проценты за прошедший период, а получаете по факту на день частичного или полного снятия. Это большое преимущество вашего вклада в Home Credit Bank, потому что другие банки начисляют процент (капитализируют) на размещенную на депозите сумму в конце месяца.

И главное. Home Credit Bank объявляет сезонную акцию на самые высокие ставки по депозитам! С 6 по 30 апреля 2024 года ставки увеличиваются по депозитам "Сберегательный Хоум" на срок 6 и 12 месяцев, а также "Простой/Почтовый". Максимальная ставка по депозитам – до 17% ГЭСВ.

"Это временное акционное предложение! Если вы хотите надежно и выгодно приумножить свои накопления и при этом иметь гибкие условия, то депозит "Простой" – лучшая возможность. Поэтому рекомендуем вам до конца апреля открыть и пополнить гибкий депозит, чтобы зафиксировать высокую ставку на год,"– считает директор Департамента Home Credit Bank Гизат Заиров. 

Условия депозита "Простой" от Home Credit Bank:

  • Срок вклада – 12 месяцев.
  • Можно частично снимать и пополнять средства в любое время.
  • Минимальная сумма – 1000 тенге.
  • Проценты начисляются ежедневно.
  • Номинальная ставка – 13,97%.
  • Годовая эффективная ставка – 15%.

Также вы можете посмотреть информацию по другим интересным продуктам Home Credit Bank на сайте банка.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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