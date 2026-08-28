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Финансы

Ставки по депозитам пошли вниз: где казахстанцам еще платят почти 20%

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:59 Фото: freepik
Депозиты по-прежнему остаются одним из самых выгодных способов заработать на свободных деньгах. Хотя базовая ставка снижена до 16,75%, многие банки держат высокие проценты по вкладам. Какие ставки и условия доступны вкладчикам в конце августа, в материале Zakon.kz.

20% еще "не убежали"

После снижения базовой ставки до 16,75% банки начали пересматривать условия по депозитам. Снижение затронуло уже несколько популярных вкладов, причем особенно заметно оно прошло по трехмесячным продуктам.

Но рынок пока далек от ситуации, когда высокие ставки исчезли совсем. В конце августа отдельные предложения дают вкладчикам около 19% ГЭСВ, а по некоторым продуктам доходность остается еще выше.

Самые интересные предложения по-прежнему сосредоточены вокруг трех месяцев. Например, согласно данным Нацбанка РК, на рынке есть вклады с ГЭСВ 19,6% на три месяца, тогда как при размещении денег на полгода или год доходность часто оказывается ниже. По одному из предложений ГЭСВ на шесть месяцев – 16,8%, на год – 15,9%.

Это важная деталь для вкладчика: 19% – необязательно ставка на год. Часто это доходность короткого вклада, после окончания которого деньги придется размещать заново.

За высокое вознаграждение придется потерпеть

Максимальная доходность обычно достается тем, кто готов на время забыть о свободном доступе к своим деньгам. В предложениях с ГЭСВ около 19-20% часто разрешено пополнение, но нельзя частично снять деньги. Есть и вклады, где запрещены и пополнение, и частичное снятие.

При этом варианты со свободным пополнением и частичным снятием тоже есть, но их доходность заметно ниже. Например, по отдельным таким вкладам ГЭСВ находится в районе 14-16%.

Получается довольно простая арифметика: чем больше свободы у вкладчика, тем чаще приходится жертвовать частью доходности.

Есть и промежуточный вариант: вклад можно пополнять, но частичное снятие запрещено. Здесь доходность уже заметно выше – 18-19% на коротких сроках.

А что с "длинными" депозитами?

Здесь доходность заметно скромнее. Вклады, которые позволяют и пополнять счет, и частично снимать деньги, в основном дают около 14-16% ГЭСВ.

Есть предложения примерно на 15-16,3% со сроком от шести месяцев до года. То есть за возможность забрать часть денег без закрытия вклада придется отказаться примерно от 3-5 процентных пунктов доходности по сравнению с максимальными предложениями.

Если свести все предложения воедино, картина получается такой:

  • 3 месяца – до 19,6%, большинство самых высоких предложений находится здесь;
  • 6 месяцев – до 18,5%;
  • 12 месяцев – до 16%;
  • вклады со свободным пополнением и частичным снятием на два года – 12-13%.

Что же получается в итоге со ставками по депозитам сегодня? Если у вас есть совершенно свободные деньги – спокойно отложите их на три месяца, ведь на рынке еще есть предложения с ГЭСВ около 19-20%. А тем, кому важно иметь доступ к накоплениям, придется смотреть на ставки примерно 14-16% и соглашаться на меньший доход.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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