Золото рекордно дорожает: как на этом заработать

За последние десять дней один грамм золота в Казахстане подорожал сразу почти на 5 процентов или больше чем на 2 тыс. тенге. Это абсолютный рекорд роста за все время, сообщает Zakon.kz.

Только с начала 2024 года цена одного грамма золота в Казахстане выросла на 3415 тенге. Утром 1 января один грамм золота (котировка НБРК) стоил 30 323,51 тенге, утром 11 апреля – 33 738,80 тенге.

Стремительный и рекордный рост самого популярного драгметалла происходит и во всем мире. Золото уже торгуется свыше 2,3 тыс. долларов США за унцию (международная тройская унция равна 31,1034768 грамму).

"Gold is King"

Мировые аналитические агентства пока не дали внятного ответа на вопрос, почему золото выросло почти на 11% в этом году. Так, Bloomberg считает, что одним из факторов является ожидаемое снижение процентных ставок в США. Казахстанский портал Tengenomika полагает, что спрос на драгоценный металл в условиях низких ставок может быть еще более высоким из-за снижения доходности по облигациям развитых стран и присутствия геополитических рисков.

Экономист Расул Рысмамбетов также видит причину подорожания золота в растущей геополитической напряженности.

"Любая валюта – всего лишь "аватар" золота. Так было много тысяч лет, так будет и дальше. Во все века золото служило надежным убежищем при любых катаклизмах. И сегодня, хотя мировые деньги и не обеспечиваются этим металлом, золото все равно является самым надежным активом. Перефразируя американскую поговорку "Cash is King", мы смело можем заявить "Gold is King". Расул Рысмамбетов

По мнению эксперта, на цену золота напрямую влияют конфликты не только в Палестине и Украине, ситуация вокруг Тайваня, но и другие, не столь заметные, очаги напряженности, например, действия хуситов, война в Сирии и так далее. Держит в напряжении и активная фаза президентского избирательного цикла в США, где совершенно непонятно, кто возьмет верх; не добавляет спокойствия и поведение доллара на фоне неопределенных обещаний от ФРС. В таких сложнейших условиях запасаться золотом начинают не только трейдеры, но и целые страны.

"У Казахстана есть три "источника надежности". Это нефть, доллары и золото. Но нефть может подешеветь или даже кончиться, доллар девальвироваться, а золото – никогда не кончится и не подешевеет. Поэтому Казахстан имеет очень большие запасы этого металла". Расул Рысмамбетов

Некоторые аналитики предполагают, что рост цен на золото во многом обусловлен политикой КНР, которая активно скупает драгоценный металл. Как сообщает РБК, в 2023 году Народный банк Китая стал крупнейшим покупателем золота в мире. Только за девять месяцев прошлого года он скупил 181 тонну золота. Это связано с тем, что Поднебесная продолжает восстанавливаться после коронакризиса, и золото для нее становится мощным финансовым и геополитическим инструментом.

Вообще же топ-10 стран по запасам золота сегодня выглядит так:

1. США – 8133,5 т;

2. Германия – 3352,3 т;

3. Международный валютный фонд – 2814 т;

4. Италия – 2451,8 т;

5. Франция – 2437 т;

6. Россия – 2332,74 т;

7. Китай – 2257,5 т;

8. Швейцария – 1040 т;

9. Япония – 846 т;

10. Индия – 817 т.

По данным World Gold Council, на 1 июня 2022 года запасы золота в Казахстане составляли 373,4 т. На тот момент страна занимала 14-е место в рейтинге крупнейших "золотых" стран мира. Интересно, что у многих развитых стран (например, у Норвегии) золотого запаса нет совсем.

Подешевеет ли когда-нибудь золото? Вряд ли. Если вы посмотрите график цен на этот металл хотя бы за последние 100 лет, то увидите, как стремительно росли цены. Еще наглядней выглядит график за пять лет. Весной 2019 года грамм золота стоил около 40 долларов.

Фото: bullion-rates

Стоит ли покупать золото?

Практически все специалисты говорят одно: инвестиции в золото сохраняют свою актуальность во все времена. Тем более сегодня, когда не обязательно хранить золото дома или даже держать его в банке. Можно просто завести обезличенные металлические счета, их еще называют золотыми.

Золотые счета бывают двух видов: аллокированные и неаллокированные. Первый вид предполагает хранение в банковской ячейке настоящих золотых слитков с паспортами, а неаллокированные счета – счета без ячеек. Это виртуальное золото, и ваш вклад просто привязан к стоимости металла. Вы вносите деньги за какую-то массу золота, и сумма на счете меняется в соответствии с курсом этих металлов.

Если же человек хочет не просто инвестировать в золото, а заработать, то тут придется сложнее. Здесь будет важно понять, когда наступит "точка сброса", то есть когда цена на золото откатится назад и нужно будет избавиться от актива, чтобы получить спекулятивную прибыль. А вот наступит ли такая "точка сброса" – не знает никто.