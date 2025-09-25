Стоит ли сейчас вкладываться в золото или лучше выбрать депозит – мнение финансиста

В 2025 году золото в Казахстане подорожало на 46,7%. 5 января 1 грамм золота стоил 44 811,69 тенге, сегодня – 65 757,84 тенге. Неискушенный инвестор подумает, что, наконец-то нашел свою "золотую жилу" – но так ли это? О тонкостях вложений в драгметалл – в материале Zakon.kz.

О том, какие "подводные камни" ждут предприимчивого казахстанца, решившего поиграть с ценами на золото размышляет финансовый консультант Аман Алимбаев.

Заманчиво, но рискованно

За последние 5 лет золото почти сравнялось по доходности с индексом S&P 500 (фондовый индекс, который включает 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний США, котирующихся на биржах NYSE и NASDAQ,. – Прим.ред.). Только за этот год желтый металл вырос в цене почти на 44% в долларах, тогда как индекс американских акций прирос на 13,5%, – объясняет финансист.

Причина бурного роста – геополитика. Угрозы войн, санкции, – все это приводит к тому, что центральные банки разных стран запасают золото в резервы, тем самым формируя спрос и растущую цену.

Если вы инвестируете или собираетесь инвестировать в золото, вот что нужно знать.

Золото очень рискованный актив. Его средняя волатильность за историю превышает 17%, а просадки могут доходить до 88%.

Золото может разочаровать вас, когда вы больше всего в нем нуждаетесь. Во время понижения процентных ставок, кризисов, золото также падает в цене, и порой, не меньше, чем акции. Когда ставки падают, экономика признает факт рецессии и в моменте падает все, и акции, и золото.

Цена на золото может быть в минусе десятилетиями. Например, после пика в 1980 году цена на золото упала и восстановилась только в 2007-м году.

Полезный актив

Тем не менее, по мнению финансиста, золото должно быть в портфеле казахстанских инвесторов и вот почему.

В условиях неопределенности у нас не так много инструментов для валютного хеджирования (защиты от ослабления тенге и доллара). Золото обычно котируется в долларах США за унцию, поэтому любые колебания курса доллара, скорее всего, отразятся на цене золота в долларах: когда доллар падает, цена на золото растет. То же самое касается ослабления тенге (тенге падает, цена на золото растет).

Исторически сложилось так, что золото демонстрирует наилучшую динамику, когда доллар слабеет. Оно также демонстрирует наилучшую динамику, когда американские акции уступают акциям компаний развитых стран за пределами США. Именно это мы наблюдаем с первой половины 2025 года.

Разумное, но умеренное включение золота в портфель под ваши цели и риск-профиль дает хорошие результаты – оно обеспечивает диверсификацию и при грамотной ребалансировке создает портфельный эффект.

Примеры доходности при вложениях в золото и в депозит

От себя добавим, что, если вы хотите сохранить деньги без риска и быть уверенными в результате, сейчас лучше выбрать депозит. Банки предлагают высокие ставки, и вы точно знаете, сколько получите через год.

Золото – это больше про защиту на долгий срок. Оно подходит тем, кто готов ждать несколько лет и хочет обезопасить свои сбережения от инфляции и нестабильности.

Итак, пример. За последние 5 лет цена золота в мире выросла на 103,5%. В среднем это соответствует примерно 15,2 % роста в год. При этом среднегодовая инфляция в Казахстане в 2026 году по прогнозу Нацбанка составит в среднем около 10,5 %.

Таким образом, реальная доходность золота в тенге (то есть с учетом инфляции) окажется на уровне 4,7% в год.

Если рассмотреть простой пример: инвестор вкладывает 1 000 000 тенге в золото. Через год при среднегодовом росте 15,2% он получает номинально 1 152 000 тенге. Но с учетом инфляции в 10,5% реальная сумма составит около 1 043 000 тенге, то есть покупательная способность увеличится всего на 43 000 тенге или примерно 4,3%.

Теперь посмотрим на депозит. При ставке 15% годовых та же сумма в 1 000 000 тенге через год превращается в 1 150 000 тенге. Но с поправкой на инфляцию в 10,5% итог будет примерно 1 041 000 тенге, что дает реальный рост всего 4,1%.

В итоге золото и депозит при данных условиях показывают очень близкий результат: золото дает около 4,3% реального роста в год, депозит – около 4,1%. Разница минимальна, но важно учитывать, что депозит обеспечивает гарантированный доход, тогда как цена на золото может сильно колебаться.

Ранее мы рассказали, что Deutsche Bank уже поднял свой прогноз по золоту на следующий год до среднего значения 4 000 долларов за унцию (69 710 тенге за грамм по нынешнему курсу). Этот прогноз отражает уверенность в долгосрочном тренде роста.