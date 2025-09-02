Банк Развития Казахстана успешно разместил еврооблигации в юанях впервые в Центральной Азии

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК) впервые в Центральной Азии разместил еврооблигации в китайских юанях. Размещение состоялось в преддверии визита главы государства в Китай и вызвало высокий интерес инвесторов.

Объем выпуска составил 2 млрд юаней, срок обращения – 3 года, доходность при размещении – 3,35%.

Совокупный объем книги заявок достиг 4,9 млрд юаней, что более чем в 2,5 раза выше объема предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и ключевых игроков рынка, а также крупнейших международных организаций и ряда глобальных инвестиционных фондов.

Средства от размещения будут использованы для поддержки казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Такой механизм финансирования предоставляет компаниям доступ к ресурсам для реализации новых контрактов, расширения производственных мощностей и укрепления позиций на внешних рынках.

На сегодняшний день в портфеле БРК имеется ряд предприятий, осуществляющих экспорт в КНР такой продукции, как продукты цветной металлургии, растительное масло, кормовая мука и прочие виды казахстанской продукции. Учитывая, что поддержка отечественного экспорта является одним из приоритетных направлений финансирования, Банк Развития Казахстана на регулярной основе осуществляет привлечение надежных источников инвестиций, необходимых для развития экономики страны, в том числе экспорта отечественной продукции в КНР.

Размещение стало не только крупнейшим выпуском в китайских юанях на территории стран СНГ и рейтингом BBB среди некитайских эмитентов, но и сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет.

Совместными организаторами сделки, андеррайтерами и букраннерами выступили China International Capital Corporation Hong Kong Securities ltd., China CITIC Bank International ltd., J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, АО "Halyk Finance", China Industrial Bank ltd., Hong Kong Branch, China Zheshang Bank ltd., Hong Kong Branch, CMBC Securities Company ltd.

Выпуск позволил обеспечить прямой доступ к крупнейшему мировому рынку капитала в национальной валюте Китая, укрепить позиции Казахстана как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа, повысить инвестиционный имидж страны на международной арене и создать новые источники финансирования для реализации инфраструктурных и индустриальных проектов.