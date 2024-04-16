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Законодательство РК

Экономика Казахстана замедляется: подводят торговля и сельское хозяйство

Бюро национальной статистики опубликовало краткосрочный экономический индикатор (КЭИ), фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:10 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовало краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) за январь – март 2024 года к январю – марту 2023 года, сообщает Zakon.kz.

КЭИ за I квартал 2024 года составил 104,7% против аналогичного периода прошлого года. Но если сравнить с КЭИ в 105,2% в январе-феврале 2024 года, то мы увидим явное замедление экономики РК.

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:10

Фото: stat.gov.kz

Как отмечают аналитики из БНС АСПР, в январе – марте 2024 года (по отношению к январю – марту 2023 года) наибольший рост индексов физического объема наблюдается в строительстве (115,9%), связи (109,3%), транспорте и складировании (108,3%).

А вот наименьший рост индексов физического объема сложился в сельском хозяйстве (101,6%), торговле (103,3%) и промышленности (103,8%).

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:10

Фото: stat.gov.kz

В разрезе регионов дела обстоят следующим образом. В большинстве областей краткосрочный экономический индикатор рос. Самые высокие темпы роста наблюдались в двух областях: Актюбинской – 113,7% и Жетысуской – 113,4%.

Отрицательные темпы роста сложились в Мангистауской -97,1%, Атырауской -98,2% и Жамбылской областях -99,7%.

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