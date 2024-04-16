Экономика Казахстана замедляется: подводят торговля и сельское хозяйство

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовало краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) за январь – март 2024 года к январю – марту 2023 года, сообщает Zakon.kz.

КЭИ за I квартал 2024 года составил 104,7% против аналогичного периода прошлого года. Но если сравнить с КЭИ в 105,2% в январе-феврале 2024 года, то мы увидим явное замедление экономики РК.

Фото: stat.gov.kz

Как отмечают аналитики из БНС АСПР, в январе – марте 2024 года (по отношению к январю – марту 2023 года) наибольший рост индексов физического объема наблюдается в строительстве (115,9%), связи (109,3%), транспорте и складировании (108,3%).

А вот наименьший рост индексов физического объема сложился в сельском хозяйстве (101,6%), торговле (103,3%) и промышленности (103,8%).

Фото: stat.gov.kz

В разрезе регионов дела обстоят следующим образом. В большинстве областей краткосрочный экономический индикатор рос. Самые высокие темпы роста наблюдались в двух областях: Актюбинской – 113,7% и Жетысуской – 113,4%.

Отрицательные темпы роста сложились в Мангистауской -97,1%, Атырауской -98,2% и Жамбылской областях -99,7%.