Экономика Казахстана: лидируют строители и связисты, отстают аграрии

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовало сборник социально-экономического развития Казахстана за январь-март 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Статистика отмечает некоторое замедление краткосрочного экономического индикатора в марте до 104,7% по сравнению с февральским показателем в 105,2%.

К сожалению, наблюдается сокращение объема инвестиций в основной капитал. В I квартале 2024 года он составил 2816,3 млрд тенге, что на 0,8% меньше, чем в январе-марте 2023 года.

Вместе с тем в январе-марте 2024 года наблюдается увеличение затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт на 26,3%. Значительная доля инвестиций приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (28,4%), операции с недвижимым имуществом (21,5%), транспорт и складирование (13,5%), обрабатывающую промышленность (11,2%).

Фото: stat.gov.kz

Внешнеторговый оборот за три месяца составил 20,4 млрд долларов США. Это снижение к прошлому году на 2,9%. В годовом выражении впервые за долгое время вырос экспорт 12,2 млрд долларов (+0,4%), а импорт, напротив, резко сократился до 8,2 млрд долларов (-7,4%).

В структуре ВВП производство товаров составило 37,2%, производство услуг – 54,2%. Основную долю в производстве ВВП занимает промышленность – 27,7%, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 15,8%.

Фото: stat.gov.kz

В целом отрасли экономики дали за три месяца следующие результаты (I квартал 2024 года к I кварталу 2023 года):

Промышленное производство: +3,8% (+4,6%).

Сельское хозяйство: +1,6% (+1,3%).

Строительство: +15,9% (+12,7%).

Грузооборот: -2,9% (-3,2%).

Пассажирооборот: +8,8% (+7,6%).

Связь: +9,3% (+9,8%).

Розничная торговля: +4,9% (+4,7%).

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в феврале 2024 года составили 192 112 тенге (предварительные данные), что на 12,8% выше, чем в феврале 2023, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,2%.

Фото: stat.gov.kz

Вместе с тем фиксируется замедление инфляции, а Индекс потребительских цен в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года составил 100,7%. Повысились цены на платные услуги (1,1%), тогда как цены на продовольственные товары поднялись всего на 0,6%.

В сфере платных услуг повысились тарифы на водоотведение на 6,1%, электроэнергию – на 5,9%, холодную воду – на 4,4%, отопление – на 2,4%, горячую воду – на 2,3%.

Из продуктов питания больше всего подорожали яблоки (+4,7%) и сахар-песок (+3,2%,). Подешевели огурцы (-7,1%), подсолнечное масло (–5,7%), репчатый лук (–5%), гречка (–3%).