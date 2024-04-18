Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 апреля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,89 тенге, евро – 477,93 тенге, рубля – 4,76 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 449,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге. Читайте также Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 апреля Экономика Казахстана: лидируют строители и связисты, отстают аграрии В Казахстане продлили сроки выплаты налогов и платежей для пострадавших от паводков

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