Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,89 тенге, евро – 477,93 тенге, рубля – 4,76 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге.