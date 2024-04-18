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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 апреля

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:08 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 18 апреля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,89 тенге, евро – 477,93 тенге, рубля – 4,76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 483 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,65 тенге, продажи – 4,77 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 449,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447,5 тенге, продажи – 450 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,77 тенге.

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