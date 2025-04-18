Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 18 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,2 тенге, евро – 594,3 тенге, рубля – 6,38. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 588 тенге, продажи – 595 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519,3 тенге, продажи – 522,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 590 тенге, продажи – 596 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,31 тенге, продажи – 6,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 520,9 тенге, продажи – 523,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 591,2 тенге, продажи – 596,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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