Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,2 тенге, евро – 594,3 тенге, рубля – 6,38.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 588 тенге, продажи – 595 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 519,3 тенге, продажи – 522,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 590 тенге, продажи – 596 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,31 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 520,9 тенге, продажи – 523,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 591,2 тенге, продажи – 596,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.