Казахстан намерен отсудить у мировых нефтяных гигантов 150 миллиардов долларов
Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, год назад Казахстан уже подавал иск к оператору Кашагана North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) на сумму 13 млрд долларов. Позже исковая сумма была увеличена до 15 млрд долларов, сегодня цифра выросла в 10 раз.
Причина иска состоит в том, что, по мнению казахстанской стороны, международные нефтяные компании нарушали тендерные процедуры и не выполняли в полном объеме подрядные работы, поясняет экономический аналитик Тулеген Аскаров. Попросту говоря, они затягивали и затягивают разработку месторождения.
Дополнительный иск касается упущенной выгоды на сумму 138 млрд долларов и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству Казахстана, но не была доставлена разработчиками месторождений.
"150 млрд долларов – гигантская сумма. Она сравнима чуть ли не с годовым ВВП Казахстана, который составляет 225 млрд долларов. Причем, с юридической стороны к Казахстану никаких претензий нет, поскольку в договоре есть пункты, в которых указывается, что инвесторы несут материальную ответственность, если проект реализуется с задержками".Тулеген Аскаров
Кашаган – супергигантское шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Месторождение открыто 30 июня 2000 года и является одним из самых крупных в мире.
Кашаган разрабатывается группой компаний, объединенных в консорциум North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), который вложил в проект около 55 млрд долларов. В него входят: KMG Kashagan (16,88%); Shell Kazakhstan Development (16,81%); Total EP Kazakhstan, AgipCaspian Sea (16,81%); ExxonMobil Kazakhstan (16,81%); CNPC Kazakhstan (8,33%); Inpex NorthCaspian Sea (7,56%).
Первую нефть на Кашагане добыли осенью 2013 года, на восемь лет позже запланированного срока и на 45 млрд долларов США дороже первоначального бюджета. Через месяц в трубопроводе были обнаружены утечки. Добыча остановилась и возобновилась только в 2016 году.
По мнению Аскарова, подача иска – дело совершенно закономерное, но причину разногласий нужно искать в событиях 20-летней давности.
"Мне довелось присутствовать на подписании контрактов по Кашагану, и уже тогда уверенности там было гораздо меньше, чем с Тенгизом. Дело в том, что Кашаган довольно сложное месторождение. Он расположен на шельфе, климат там совершенно непредсказуемый – льды, шторма, работать там непросто. Однако тогда казахстанская сторона уверяла, что на месторождении можно добывать неслыханные объемы нефти. Речь шла о 150-200 млн тонн в год. Это неслыханные цифры, если учесть, что сегодня мы добываем по всей стране по 84-85 млн тонн нефти в год".Тулеген Аскаров
Еще одна причина медлительности инвесторов состоит, по мнению эксперта, в том, что увеличивать добычу нефти нецелесообразно из-за отсутствия логистических маршрутов. Трубопровод КТК загружен полностью, ветка "Баку – Тбилиси – Джейхан" не справится с большим объемом нефти. Другими словами, если увеличить добычу на Кашагане, есть риск, что вся "внеплановая" нефть останется в Казахстане.
"Поэтому инвесторов понять можно – они не торопятся. Но надо учесть, что Казахстан в этом споре абсолютно прав – договор есть договор. Другое дело, что сумма иска очень велика, и ответчики будут всячески затягивать дело и торговаться".Тулеген Аскаров
Действительно, как сообщает агентство Reuters, компания Eni подтвердила, что власти Казахстана начали арбитражную процедуру против партнеров консорциума, и условия арбитража являются конфиденциальными. "Мы не считаем конкретные суммы запрошенной компенсации разумно обоснованными", – заявил представитель Eni.
Отметим, что в 2008 году партнеры по Кашагану согласились выплатить Казахстану 5 млрд долларов и продать большую долю участия в предприятии госкомпании "КазМунайГаз", чтобы урегулировать спор о задержках и перерасходе средств.