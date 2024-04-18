Казахстан намерен отсудить у мировых нефтяных гигантов 150 миллиардов долларов

Казахстан увеличил размер арбитражных исков против международных нефтяных компаний, разрабатывавших месторождение Кашаган, до 150 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, год назад Казахстан уже подавал иск к оператору Кашагана North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) на сумму 13 млрд долларов. Позже исковая сумма была увеличена до 15 млрд долларов, сегодня цифра выросла в 10 раз.

Причина иска состоит в том, что, по мнению казахстанской стороны, международные нефтяные компании нарушали тендерные процедуры и не выполняли в полном объеме подрядные работы, поясняет экономический аналитик Тулеген Аскаров. Попросту говоря, они затягивали и затягивают разработку месторождения.

Дополнительный иск касается упущенной выгоды на сумму 138 млрд долларов и отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству Казахстана, но не была доставлена разработчиками месторождений.

"150 млрд долларов – гигантская сумма. Она сравнима чуть ли не с годовым ВВП Казахстана, который составляет 225 млрд долларов. Причем, с юридической стороны к Казахстану никаких претензий нет, поскольку в договоре есть пункты, в которых указывается, что инвесторы несут материальную ответственность, если проект реализуется с задержками". Тулеген Аскаров

Кашаган – супергигантское шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана, расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря. Месторождение открыто 30 июня 2000 года и является одним из самых крупных в мире.

Кашаган разрабатывается группой компаний, объединенных в консорциум North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), который вложил в проект около 55 млрд долларов. В него входят: KMG Kashagan (16,88%); Shell Kazakhstan Development (16,81%); Total EP Kazakhstan, AgipCaspian Sea (16,81%); ExxonMobil Kazakhstan (16,81%); CNPC Kazakhstan (8,33%); Inpex NorthCaspian Sea (7,56%).

Первую нефть на Кашагане добыли осенью 2013 года, на восемь лет позже запланированного срока и на 45 млрд долларов США дороже первоначального бюджета. Через месяц в трубопроводе были обнаружены утечки. Добыча остановилась и возобновилась только в 2016 году.

По мнению Аскарова, подача иска – дело совершенно закономерное, но причину разногласий нужно искать в событиях 20-летней давности.

"Мне довелось присутствовать на подписании контрактов по Кашагану, и уже тогда уверенности там было гораздо меньше, чем с Тенгизом. Дело в том, что Кашаган довольно сложное месторождение. Он расположен на шельфе, климат там совершенно непредсказуемый – льды, шторма, работать там непросто. Однако тогда казахстанская сторона уверяла, что на месторождении можно добывать неслыханные объемы нефти. Речь шла о 150-200 млн тонн в год. Это неслыханные цифры, если учесть, что сегодня мы добываем по всей стране по 84-85 млн тонн нефти в год". Тулеген Аскаров

Еще одна причина медлительности инвесторов состоит, по мнению эксперта, в том, что увеличивать добычу нефти нецелесообразно из-за отсутствия логистических маршрутов. Трубопровод КТК загружен полностью, ветка "Баку – Тбилиси – Джейхан" не справится с большим объемом нефти. Другими словами, если увеличить добычу на Кашагане, есть риск, что вся "внеплановая" нефть останется в Казахстане.

"Поэтому инвесторов понять можно – они не торопятся. Но надо учесть, что Казахстан в этом споре абсолютно прав – договор есть договор. Другое дело, что сумма иска очень велика, и ответчики будут всячески затягивать дело и торговаться". Тулеген Аскаров

Действительно, как сообщает агентство Reuters, компания Eni подтвердила, что власти Казахстана начали арбитражную процедуру против партнеров консорциума, и условия арбитража являются конфиденциальными. "Мы не считаем конкретные суммы запрошенной компенсации разумно обоснованными", – заявил представитель Eni.

Отметим, что в 2008 году партнеры по Кашагану согласились выплатить Казахстану 5 млрд долларов и продать большую долю участия в предприятии госкомпании "КазМунайГаз", чтобы урегулировать спор о задержках и перерасходе средств.