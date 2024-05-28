Иски к разработчикам Кашагана на 150 млрд долларов прокомментировал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 28 мая прокомментировал исковые требования к разработчикам нефтяного месторождения Кашаган в размере 150 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Спикер указал на то, что это чисто коммерческий спор и речь идет о правах республики в части реализации соглашения о разделе продукции.

"Вся информация является конфиденциальной, производится официальная процедура согласования, утверждения, решение судов. Данный спор никаким образом не влияет на инвестиционные позиции участников проекта. Идет согласование в рамках процедур, которые ограничены соответствующими соглашениями о конфиденциальности. Поэтому я не могу комментировать по данному вопросу", – добавил он.

Глава Минэнерго заверил, что вся информация в рамках основных процедур будет предоставляться официальными пресс-релизами.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил размер арбитражных исков против международных нефтяных компаний, разрабатывавших месторождение Кашаган, до 150 млрд долларов.