Все по полочкам: что такое налоговая отчетность ФНО 250 и почему важно ее сдавать

Эксперты Halyk поделились, как легче всего предоставить декларацию о доходах.

Всеобщее декларирование – словосочетание, которое уже третий год на слуху у многих казахстанцев. Первый этап всеобщего декларирования доходов и имущества населения начался в 2021 году с обязательного предоставления налоговой отчетности государственных служащих, с каждым годом покрывая все большую часть граждан Казахстана.

Налоговая отчетность – это поэтапная сдача специальной формы, в которой каждый гражданин страны указывает свои накопленные и приобретенные, но еще не зарегистрированные активы и обязательства. К ним относятся ценные бумаги и акции (по цене на момент покупки), наличные средства, драгоценности, задолженности, иностранное и прочее имущество. Такой способ регулирования налогов широко распространен во многих развитых странах, показывая высокие результаты и помогая выводу стран из теневой экономики.

На данный момент в Казахстане идет третий этап декларирования, включающий в себя сдачу формы ФНО 250. По итогам текущего года данную форму должны сдать:

руководители, учредители (участники) ТОО и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

А уже с 1 января 2025 года, с началом четвертого этапа декларирования, налоговая отчетность коснется всех граждан страны.

Сдача декларации – весьма трудоемкий процесс, который требует много времени и максимального внимания к деталям. Как и где сдавать декларацию? Чтобы упростить процесс сдачи налоговой отчетности и предоставить возможность казахстанцам разобраться во всех тонкостях налогообложения, Halyk Bank в мобильном приложении Halyk запустил сервис по сдаче налоговой декларации 250 об активах и обязательствах физических лиц, имеющих ТОО или ИП, а также их супруг.

"Новый продукт Halyk Bank, доступный в разделе "Госуслуги", помогает спокойно разобраться во всех аспектах декларирования, делая его доступным для каждого клиента. А благодаря удобному интерфейсу и автоматизации всех процессов приложение Halyk позволяет легко и просто заполнить все пункты декларации прямо в своем телефоне, сохраняя клиентам время", – отметил заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев.

Функционал приложения дает возможность поэтапно заполнить все виды имущества, которые могут быть у физического лица, от наличных средств до любого другого ценного имущества. После подписания формы прямо в приложении Halyk заполненная декларация автоматически отправляется в налоговую.

Предоставлять налоговую отчетность ФНО 250 необходимо не позднее 15 сентября. Также важно помнить, что за непредоставление декларации в срок предусмотрена административная ответственность, которая будет расти каждый раз. Однако важной функцией декларирование является открытие новых возможностей для ведения бизнеса. В последующем указанные во "входной" декларации сведения об имуществе и денежных средствах могут послужить подтверждением при крупной покупке или сделке.

Нынешняя важность ФНО 250 заключается в подготовке всего населения к налоговому декларированию. Если сейчас данную форму сдают только те физлица, которые относятся к руководителям ТОО и ИП и их супруги, то с 1 января 2025 года налоговую декларацию 250 должны будут сдавать все казахстанцы.

Halyk уже сейчас подготовил удобный сервис по сдаче ФНО 250, чтобы к следующему году все клиенты могли спокойно и уверенно декларировать свое имущество. Таким образом, постепенно внедряя привычку в предоставлении налоговой отчетности, граждане Казахстана становятся на шаг ближе к прозрачному и некоррумпированному обществу.