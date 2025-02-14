Таможенную декларацию на транспорт можно будет сдавать в новой системе

Комитет государственных доходов сообщил, что запустил новую систему для сдачи таможенной декларации на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

"С 21 февраля 2025 года c 00 ч. 00 мин. таможенное декларирование транспортных средств международной перевозки по железнодорожному транспорту будет осуществляться путем заполнения таможенной декларации в ИС "Keden", – сообщили в КГД.

Как пояснили в комитете, в рамках продолжения работ по поэтапному внедрению новой таможенной информационной системы "Keden" осуществляет введение таможенного декларирования транспортных средств международной перевозки посредством декларации на транспортное средство.

В "Keden" уже можно подавать заявления на регистрацию сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, а также формирование самого сертификата.

Данный модуль работает по принципу "одного окна", обеспечивая централизованное оказание государственной услуги от подачи заявления до регистрации обеспечения.

"Для удобства участников ВЭД рекомендуется осуществлять прием заявлений через ИС "Кеден", за исключением заявлений о предоставлении оригиналов договора залога и отчета об оценке имущества (досыл), которые необходимо принимать через ИС "E-Otinish"", - отметили в КГД.

Также сообщается, что регистрация обеспечения исполнения обязанностей таможенных перевозчиков и таможенных представителей через ИС "Астана-1" прекращается в связи с запуском нового функционала.



