Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 22 апреля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,49 тенге, евро – 475,38 тенге, рубля – 4,79 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 481 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,69 тенге, продажи – 4,81 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446,3 тенге, продажи – 447,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,85 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 448,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,78 тенге. Читайте также Как досрочно забрать вклад из банка Рост тенговых вкладов физических лиц – лидирует Bank RBK Цены на популярные криптовалюты на 21 апреля

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