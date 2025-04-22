Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 22 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,53 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,43. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 524 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 595 тенге, продажи – 602 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,42 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,1 тенге, продажи – 521,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 593 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518 тенге, продажи – 522 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 596,3 тенге, продажи – 603 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,35 тенге, продажи – 6,44 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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