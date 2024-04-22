В Казахстане планируют создать Национальное рейтинговое агентство

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О Национальном рейтинговом агентстве", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что Национальное рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами.

Так, внедрение регулирования деятельности национального рейтингового агентства в соответствии с лучшими международными практиками регулирования будет способствовать повышению ответственности рейтингового агентства за присваиваемые рейтинги, способствовать соблюдению принципов:

качества и целостности процесса присвоения рейтингов;

независимости рейтингового агентства;

предотвращения конфликтов интересов;

прозрачности, раскрытия информации и обращения с конфиденциальной информацией.



Создание национального рейтингового агентства будет содействовать:



снижению информационной асимметрии на финансовых рынках;

повышению эффективности распределения ресурсов в экономике;

развитию рынка капитала, как источника финансирования экономики Казахстана.

"Создание одного рейтингового агентства с одной стороны позволит снизить олигополию международных рейтинговых агентств на рынке рейтинговых услуг Казахстана, с другой – не будет способствовать избыточной конкуренции на узком рынке, которая может привести к снижению независимости локальных рейтинговых агентств и объективности их рейтинговых оценок", – считают разработчики.

На данный момент в Казахстане отсутствуют национальные рейтинговые агентства и их регулирование, что ограничивает эффективность финансовых рынков в распределении ресурсов и финансировании экономики.

Как ожидается, создание правового регулирования Национального рейтингового агентства обеспечит:

рынок доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами;

позволит участвовать в капитале финансовых институтов, инфраструктурных организаций финансового рынка и зарубежных рейтинговых агентств;

наделит уполномоченный орган в лице агентства полномочиями в области регулирования и надзора за Национальным рейтинговым агентством;



установит требования к организации рейтинговой деятельности и корпоративному управлению Национального рейтингового агентства;

создаст условия для гармонизации требований к рейтинговым агентствам в рамках ЕАЭС в целях создания единого рынка рейтинговых услуг и обеспечения свободного движения капитала.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 мая.