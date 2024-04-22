В Казахстане планируют создать Национальное рейтинговое агентство
Из документа следует, что Национальное рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами.
Так, внедрение регулирования деятельности национального рейтингового агентства в соответствии с лучшими международными практиками регулирования будет способствовать повышению ответственности рейтингового агентства за присваиваемые рейтинги, способствовать соблюдению принципов:
- качества и целостности процесса присвоения рейтингов;
- независимости рейтингового агентства;
- предотвращения конфликтов интересов;
- прозрачности, раскрытия информации и обращения с конфиденциальной информацией.
Создание национального рейтингового агентства будет содействовать:
- снижению информационной асимметрии на финансовых рынках;
- повышению эффективности распределения ресурсов в экономике;
- развитию рынка капитала, как источника финансирования экономики Казахстана.
"Создание одного рейтингового агентства с одной стороны позволит снизить олигополию международных рейтинговых агентств на рынке рейтинговых услуг Казахстана, с другой – не будет способствовать избыточной конкуренции на узком рынке, которая может привести к снижению независимости локальных рейтинговых агентств и объективности их рейтинговых оценок", – считают разработчики.
На данный момент в Казахстане отсутствуют национальные рейтинговые агентства и их регулирование, что ограничивает эффективность финансовых рынков в распределении ресурсов и финансировании экономики.
Как ожидается, создание правового регулирования Национального рейтингового агентства обеспечит:
- рынок доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами;
- позволит участвовать в капитале финансовых институтов, инфраструктурных организаций финансового рынка и зарубежных рейтинговых агентств;
- наделит уполномоченный орган в лице агентства полномочиями в области регулирования и надзора за Национальным рейтинговым агентством;
- установит требования к организации рейтинговой деятельности и корпоративному управлению Национального рейтингового агентства;
- создаст условия для гармонизации требований к рейтинговым агентствам в рамках ЕАЭС в целях создания единого рынка рейтинговых услуг и обеспечения свободного движения капитала.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 мая.