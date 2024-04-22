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В Казахстане планируют создать Национальное рейтинговое агентство

В Казахстане планируют создать национальное рейтинговое агентство, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:00 Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О Национальном рейтинговом агентстве", сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что Национальное рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами.

Так, внедрение регулирования деятельности национального рейтингового агентства в соответствии с лучшими международными практиками регулирования будет способствовать повышению ответственности рейтингового агентства за присваиваемые рейтинги, способствовать соблюдению принципов:

  • качества и целостности процесса присвоения рейтингов;
  • независимости рейтингового агентства;
  • предотвращения конфликтов интересов;
  • прозрачности, раскрытия информации и обращения с конфиденциальной информацией. 

Создание национального рейтингового агентства будет содействовать:

  • снижению информационной асимметрии на финансовых рынках;
  • повышению эффективности распределения ресурсов в экономике;
  • развитию рынка капитала, как источника финансирования экономики Казахстана.

"Создание одного рейтингового агентства с одной стороны позволит снизить олигополию международных рейтинговых агентств на рынке рейтинговых услуг Казахстана, с другой – не будет способствовать избыточной конкуренции на узком рынке, которая может привести к снижению независимости локальных рейтинговых агентств и объективности их рейтинговых оценок", – считают разработчики.  

На данный момент в Казахстане отсутствуют национальные рейтинговые агентства и их регулирование, что ограничивает эффективность финансовых рынков в распределении ресурсов и финансировании экономики.

Как ожидается, создание правового регулирования Национального рейтингового агентства обеспечит:

  • рынок доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами;
  • позволит участвовать в капитале финансовых институтов, инфраструктурных организаций финансового рынка и зарубежных рейтинговых агентств;
  • наделит уполномоченный орган в лице агентства полномочиями в области регулирования и надзора за Национальным рейтинговым агентством;
  • установит требования к организации рейтинговой деятельности и корпоративному управлению Национального рейтингового агентства;
  • создаст условия для гармонизации требований к рейтинговым агентствам в рамках ЕАЭС в целях создания единого рынка рейтинговых услуг и обеспечения свободного движения капитала.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 мая.

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