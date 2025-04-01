В Казахстане появятся кредитные рейтинговые агентства: разработан законопроект

Агентство по развитию и регулированию финансового рынка разработало проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами, а также на обеспечение прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Указывается, что рейтинговую деятельность в Казахстане вправе осуществлять исключительно кредитные рейтинговые агентства. Ни одно юридическое лицо, не имеющее официального статуса кредитного рейтингового агентства, не может именоваться "кредитным рейтинговым агентством" или характеризовать себя как занимающееся рейтинговой деятельностью.

Предусматривается, что минимальный размер собственного капитала локального рейтингового агентства составит 600 миллионов тенге.

Основными принципами рейтинговой деятельности являются:

качество и целостность процесса присвоения рейтингов – кредитные рейтинговые агентства при присвоении рейтингов стремятся снизить информационную асимметрию (ситуация, в которой один участник (продавец) рынка финансовых услуг более информирован о состоянии и рисках эмитента или финансового инструмента, чем другой участник (покупатель) среди заемщиков, кредиторов и других участников рынка финансовых услуг;

– кредитные рейтинговые агентства при присвоении рейтингов стремятся снизить информационную асимметрию (ситуация, в которой один участник (продавец) рынка финансовых услуг более информирован о состоянии и рисках эмитента или финансового инструмента, чем другой участник (покупатель) среди заемщиков, кредиторов и других участников рынка финансовых услуг; независимость – рейтинговая деятельность организуется таким образом, чтобы быть защищенной от политического или экономического влияния. Кредитные рейтинговые агентства стремятся избегать действий и процедур, которые могут повлиять на независимость и объективность его рейтинговой деятельности;

– рейтинговая деятельность организуется таким образом, чтобы быть защищенной от политического или экономического влияния. Кредитные рейтинговые агентства стремятся избегать действий и процедур, которые могут повлиять на независимость и объективность его рейтинговой деятельности; предотвращение конфликтов интересов – процедуры управления конфликтами интересов, возникающих из структуры собственности, коммерческих и финансовых интересов кредитных рейтинговых агентств и его работников, устанавливаются и поддерживаются таким образом, чтобы исключить конфликт интересов при осуществлении рейтинговой деятельности;

– процедуры управления конфликтами интересов, возникающих из структуры собственности, коммерческих и финансовых интересов кредитных рейтинговых агентств и его работников, устанавливаются и поддерживаются таким образом, чтобы исключить конфликт интересов при осуществлении рейтинговой деятельности; прозрачность – достижение необходимой прозрачности в деятельности кредитных рейтинговых агентств, своевременность раскрытия информации о рейтинговой деятельности, а также соблюдение конфиденциальности при обращении с информацией определяются в качестве ключевых приоритетов деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Государственным органам республики запрещается оказывать влияние на рейтинговую деятельность и содержание методологий, применяемых кредитными рейтинговыми агентствами.

Закон устанавливает требования к кредитным рейтинговым агентствам

Кредитные рейтинговые агентства и его работники придерживаются основных принципов рейтинговой деятельности, а также норм кодекса профессиональной этики кредитного рейтингового агентства. Кредитные рейтинговые агентства обеспечивают принятие и соблюдение внутренних политик, процедур и средств внутреннего контроля, направленных на недопущение присвоения недостоверного кредитного рейтинга. Не допускается задержка или отказ от принятия и публикации рейтингового действия на основании потенциального влияния такого действия (экономического, политического или иного) на кредитное рейтинговое агентство, рейтингуемое лицо или на любого другого участника рейтингового действия, за исключением непубличного рейтинга. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает наличие трудовых, материальных и финансовых ресурсов для осуществления рейтинговой деятельности. Присвоение кредитным рейтинговым агентством новых видов рейтингов сопровождается обеспечением рейтинговой деятельности в части методологии, процедур, качества информации, опыта и знаний у работников, участвующих в рейтинговой деятельности, работников органов управления внутреннего контроля.

Кредитное рейтинговое агентство вправе:

заключать договоры с рейтингуемыми лицами на оказание услуг по присвоению рейтингов или прогнозов по рейтингам;

требовать от рейтингуемых лиц предоставления полной и достоверной информации для осуществления рейтинговой деятельности;

публиковать информацию о рейтингах и прогнозах по рейтингам без согласия рейтингуемых лиц, за исключением информации о непубличных рейтингах;

отозвать или приостановить действие рейтинга при выявлении нарушений настоящего Закона до устранения нарушений;

отказать в присвоении рейтингов по основаниям, установленным внутренними документами кредитного рейтингового агентства, и довести до сведения рейтингуемых лиц об основаниях отказа до заключения договора об осуществлении рейтинговых действий;

получать информацию из информационных систем государственных органов, за исключением Национального банка РК, а также системы кредитного бюро, необходимую для подтверждения информации, используемой при осуществлении рейтинговой деятельности в соответствии с действующим законодательством республики;

иметь иные права, предусмотренные законами РК и договорами, заключенными в соответствии с настоящим законом.

Виды рейтингов

кредитный рейтинг: присваивается государственным, квазигосударственным и финансовым организациям, юридическим лицам, в том числе крестьянским и фермерским хозяйствам, а также финансовым инструментам, включая сделки секьюритизации и облигации специальной финансовой компании;

рейтинг корпоративного управления;

ESG-рейтинги;

иные виды рейтингов по согласованию с уполномоченным органом.

Порядок и условия присвоения кредитным рейтинговым агентством вышеуказанных рейтингов, а также других видов рейтингов устанавливается внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

Закон также устанавливает:

Требования к акционерам (учредителям) локального рейтингового агентства, размеру и структуре капитала (собственности). Требования к руководящим работникам. Требования к органам внутреннего контроля, управления рисками и иным органам. Требования к организации рейтинговой деятельности. Методологию присвоения рейтингов и т.д.

Так, документ устанавливает следующие квалификационные критерии для иностранного рейтингового агентства, являющегося акционером локального рейтингового агентства:

имеет признание финансового регулятора страны, резидентом которой является;

имеет накопленную статистику дефолтов не менее 20 лет;

занимает не менее 40% рынка рейтинговых услуг страны, резидентом которой является;

имеет признание не менее трех финансовых регуляторов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.

Также разработан проект закона "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рейтинговой деятельности".