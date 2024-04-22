Как решение по базовой ставке в США может повлиять на курс доллара в Казахстане

ФРС США не торопится снижать базовую ставку в ожидании лучших данных по инфляции. Может ли решение по базовой ставке в США повлиять на курс доллара в Казахстане, в материале Zakon.kz.

На прошлой неделе стало известно, что снижение процентных ставок в США может быть отложено на следующий год.

Как заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС США) США Джером Пауэлл, регулятор не будет спешить со снижением диапазона базовой процентной ставки, пока ФРС не увидит, что инфляция в США уверенно движется к целевому показателю в 2%. Текущие данные пока не способствуют этому.

Могут ли заявления Федрезерва каким-либо образом влиять на решения о базовой ставке в Казахстане, редакция выясняла у экспертов финрынка.

Косвенный фактор

Монетарная политика США может влиять на изменение базовой ставки в Казахстане только косвенно, говорит ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

"Исключительно в контексте регулирования инфляции в США, как потенциального проинфляционного фактора для нашей страны". Зарина Скрипченко

Однако следует принимать во внимание, что политика Федрезерва напрямую влияет на динамику курса по паре USD/KZT. Это связано с тем, что высокие процентные ставки в США делают американский доллар и долларовые финансовые инструменты привлекательными активами для мировых инвесторов, поясняет эксперт.

"На этом фоне спрос на доллар США растет, выражаясь в повышении его стоимости по отношению к остальным валютам (с начала апреля индекс доллара вырос на 2%). Соответственно, сохранение процентных ставок Федрезервом на текущих максимумах может выступать фактором, оказывающим некоторое давление на курс нацвалюты". Зарина Скрипченко

Но в настоящее время обменный курс тенге в большей степени определяется внутренними факторами. В том числе, на динамику курса влияет состояние торгового баланса, бюджетные параметры, монетарная политика Нацбанка и его нетто-продажи инвалюты на локальном рынке.

Эксперт Мурат Кастаев отметил, что Нацбанк следит за решениями по ставке от мировых центробанков и принимает их во внимание, однако решающего значения они не имеют.

"На курсе тенге ожидаемые движения по базовой ставке пока напрямую не отражаются. В курсе уже заложено некоторое снижение базовой ставки, вопрос только в том, на какую величину. Сейчас на тенге больше действуют объемы продаж (из Нацфонда) и покупок (для ЕНПФ) Нацбанком валюты, мировые цены на нефть и геополитическая ситуация", – пояснил эксперт.

На что ориентируется Нацбанк?

В первую очередь на монетарную политику Нацбанка и его решения по базовой ставке влияет ситуация с инфляцией внутри страны, говорит Мурат Кастаев. Так, годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 9,1%, однако все еще остается высокой. Более того, Нацбанк считает снижение инфляции неустойчивым и продолжает сохранять базовую ставку на уровне 14,75%, таким образом, доведя реальную ставку до 5,65%. Эксперт полагает, что если инфляция в РК продолжит замедление, то Нацбанк начнет новый раунд снижения базовой ставки.

"В целом внешний фон для Казахстана в текущем году складывается благоприятно, большую тревогу вызывает внутренняя ситуация – это высокие расходы госбюджета, ожидаемые дополнительные расходы по ликвидации последствий паводков, еще неизвестно, как паводки отразятся на сельском хозяйстве, урожае текущего года и внутренних ценах на продовольствие. Совокупно все эти факторы несут проинфляционный характер и являются важной причиной того, что Нацбанк пока удерживается от снижений ставки". Мурат Кастаев

Зарина Скрипченко добавила, что к числу наиболее существенных факторов, которые способны повлиять на динамику инфляции в стране, можно отнести мировые цены на нефть и продовольствие, а также траекторию роста цен в странах – торговых партнерах Казахстана.

"Последний фактор связан с тем, что с учетом импортоориентированности экономики РК высокая инфляция в России, странах ЕС и США оказывает негативное влияние на цены внутри нашей страны". Зарина Скрипченко

Что будет с парой тенге – доллар?

Эксперты полагают, что в целом значимого снижения тенге по отношению к доллару США или евро пока не ожидается, ввиду благоприятного внешнего фона. При этом имеющиеся проблемы вполне решаемы, с учетом резервов правительства РК и возможных дополнительных изъятий из Нацфонда, считает Мурат Кастаев. Однако не исключается, что к концу текущего года доллар все же вырастет до 470-480 тенге.

"В текущем месяце курс нацвалюты не демонстрирует сильных колебаний, оставаясь в узком диапазоне 446,2-448,8 тенге за доллар. При этом некоторое повышение курса по паре USD/KZT в ближайшее время возможно на фоне подготовки казахстанцев к сезону отпусков (майские праздники), умеренных объемов нетто-продажи инвалюты НБРК, а также привлекательности текущего курса для покупок инвалюты в рамках оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешних обязательств", – прокомментировала Зарина Скрипченко.

Фото: Национальный банк РК

В АФК напомнили, что, согласно апрельскому опросу ассоциации, эксперты финрынка ожидают, что к началу мая доллар будет торговаться по 451,9 тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал, что произошло с курсом доллара по итогам торгов в понедельник 22 апреля.