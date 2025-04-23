Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
Фото: freepik
В Казахстане срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 апреля:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала.
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в марте.
Не позднее 25 апреля нужно уплатить:
За апрель 2025 года:
- авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За март 2025 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог, единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы;
- социальные отчисления;
- ООСМС, ВОСМС.
Также необходимо внести:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript