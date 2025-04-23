Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля

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В Казахстане срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 апреля: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала.

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в марте. Не позднее 25 апреля нужно уплатить: За апрель 2025 года: авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За март 2025 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог, единый платеж;

обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы;

социальные отчисления;

ООСМС, ВОСМС. Также необходимо внести: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.

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