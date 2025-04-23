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Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 11:24 Фото: freepik
В Казахстане срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 апреля:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала.
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в марте.

Не позднее 25 апреля нужно уплатить:

За апрель 2025 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За март 2025 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог, единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы;
  • социальные отчисления;
  • ООСМС, ВОСМС.

Также необходимо внести:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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