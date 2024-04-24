Должен ли платить взносы на ОСМС наемный работник после приостановления его ИП

Уплачивает ли ВОСМС за себя ИП, приостановивший деятельность и являющийся одновременно наемным работником? На этот вопрос ответили в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В ответе говорится, что закон об ОСМС предусматривает, что ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 10-кратный размер МЗП.



При этом данная норма распространяется в случаях, когда исчисление суммы взносов производится от начисленного дохода.

Вместе с тем закон также устанавливает, что взносы индивидуальных предпринимателей (ИП) и лиц, занимающихся частной практикой, с 1 января 2020 года устанавливаются в размере 5% от объекта исчисления взносов.

"Объектом исчисления взносов ИП и лиц, занимающихся частной практикой, является 1,4-кратный размер МЗП, за исключением приостановивших представление налоговой лиц, занимающихся частной практикой, и приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими ИП", - пояснили в Минздраве.

Таким образом, для снижения нагрузки ИП объектом исчисления взноса на ОСМС установлен 5% от 1,4 МЗП, а не от имеющего дохода.

У ИП исчисление взноса не зависит от доходов и рассчитывается от МЗП.

В Минздраве резюмировали, что совмещение лицами трудовой деятельности у работодателя и деятельности ИП не может быть основанием для исключения одного из деятельности для уплаты взносов на ОСМС.

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