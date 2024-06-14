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Должен ли ИП платить соцотчисления в свою пользу при отсутствии дохода

Тенге, деньги, расчет, аудит, кредит, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 09:58 Фото: Zakon.kz
Возникает ли у ИП обязательство по уплате соцотчислений в свою пользу в размере 3,5% от минимальной зараработной платы в случае отсутствия дохода? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Социальный кодекс предусматривает, что объектом исчисления социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей является сумма дохода, определяемая ими самостоятельно для целей исчисления социальных отчислений в свою пользу, равная доходу, определяемому для перечисления обязательных пенсионных взносов в свою пользу, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в ГФСС, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

Социальные отчисления, подлежащие уплате плательщиками в ГФСС за участников системы обязательного социального страхования или в свою пользу, устанавливаются в размере 3,5% от объекта исчисления СО.

В Минтруда отметили, что ежемесячный объект исчисления соцотчислений от одного плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы (МЗП), установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

"В случае, если доход ИП составляет менее МЗП, то он уплачивает соцотчисления в свою пользу с одного МЗП. При отсутствии у ИП дохода уплата соцотчислений в свою пользу не осуществляется", –  резюмировали в Минтруда. 

В 2024 году минимальная зарплата составляет 85 тысяч тенге.

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