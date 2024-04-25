Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 25 апреля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,85 тенге, евро – 474,3 тенге, рубля – 4,8 тенге.

Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 444,1 тенге, продажи – 445,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 473,5 тенге, продажи – 477,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,71 тенге, продажи – 4,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 477 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,8 тенге. Читайте также Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года Декларацию об активах и обязательствах по форме 250 теперь можно сдать в мобильном суперприложении Kaspi.kz Должен ли платить взносы на ОСМС наемный работник после приостановления его ИП

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